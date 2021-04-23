Ипотека может подорожать из-за повышения ключевой ставки

Повышение ключевой ставки ЦБ – плохой знак для рынка недвижимости, считают специалисты базы недвижимости Restate.ru.

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Ключевая ставка - это минимальный процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. При ее повышении банки повышают проценты по вкладам и кредитам. Условия по вкладам для населения становятся более привлекательными, но одновременно с этим дорожает ипотека.

Restate отмечает, что до июля рынок новостроек будет поддерживать государственная программа льготного ипотечного кредитования, ставки по ней не изменятся при любом решении ЦБ. Однако программу скорее всего не будут продлевать после 1 июля. По крайней мере, в ее нынешнем виде.