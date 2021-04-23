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В повышении ключевой ставки увидели угрозу

Вероника Полынина
2 часа назад
Повышение ключевой ставки ЦБ – плохой знак для рынка недвижимости, считают специалисты базы недвижимости Restate.ru.
Ипотека может подорожать из-за повышения ключевой ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ключевая ставка - это минимальный процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. При ее повышении банки повышают проценты по вкладам и кредитам. Условия по вкладам для населения становятся более привлекательными, но одновременно с этим дорожает ипотека.
Restate отмечает, что до июля рынок новостроек будет поддерживать государственная программа льготного ипотечного кредитования, ставки по ней не изменятся при любом решении ЦБ. Однако программу скорее всего не будут продлевать после 1 июля. По крайней мере, в ее нынешнем виде.
Как сообщал «Рамблер», сегодня Банк России объявил о повышении ключевой ставки сразу на 0,5 процентных пункта, до 5% годовых. В ЦБ объяснили, что решили вернуться к «нейтральной денежно-кредитной политике», так как «темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными».
Недвижимость,Центральный банк России,
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