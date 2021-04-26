Названы причины отказа россиян от полученной ипотеки

Примерно треть россиян, получивших предварительное одобрение по заявке на ипотеку, отказываются от получения кредита в надежде найти более выгодную процентную ставку, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки "Online-Ipoteka", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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"Примерно треть клиентов, получивших предварительное одобрение по заявке на ипотеку, отказывается от получения кредита. Самая распространенная причина — размер процентной ставки", — отмечается в исследовании.

По данным экспертов, более 50% добровольно отказавшихся от ипотеки россиян рассчитывают получить ставку ниже 7,5% годовых, в то время как размер дохода не позволяет им рассчитывать на такую цифру.

Около 20% участников исследования не устраивает срок кредита: такие заемщики планируют расплатиться с кредитором максимум за 10 лет, в то время их коэффициент "платеж/доход" соответствует сроку кредитования от 20 лет.

Примерно 15% после отказа принимают решение арендовать жилье, около 10% потенциальных заемщиков откладывают оформление ипотечного договора в надежде дождаться более низких ставок или снижения цен на недвижимость, а в 5% случаев клиенты прерывают коммуникацию с кредитной организацией без объяснения причин.

"На мой взгляд, проблему может решить активная работа компаний с населением в части программ финансовой грамотности, низкий уровень которой является причиной немотивированного отказа от действительно необходимых людям услуг", — сказала генеральный директор онлайн-супермаркета ипотеки Ирина Григорьева.