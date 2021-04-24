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Цены на недвижимость в Сочи сравнялись с московскими

Майк Габриелян
6 часов назад
Жители России все чаще желают приобрести жильё на курортах страны. К выросшему спросу привели ситуация с пандемией и запретами на зарубежные путешествия, пишет «Коммерсант».
Цены на недвижимость в Сочи сравнялись с московскими
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Издание отмечает, что, в частности, растет спрос на недвижимость в Сочи.
Эксперты подсчитали, что за минувшие три месяца средняя стоимость квадратного метра выросла на 30% — со 192 тысяч рублей до 249 тысяч рублей.
При этом снижается объем строительства, с января 2021 года предложений стало меньше на 62%.
В некоторых курортных районах цена жилья уже превысила цену средней московской новостройки бизнес-класса.
Например, на территории поселка Сириус в Имеретинской низменности цена метра жилья выросла на 72% и составляет 700 тысяч рублей.
Аналитики считают, что спрос вызван льготной ипотекой и неопределенностью с поездками в другие страны. Специалисты также подсчитали, что если сдавать сочинское жилье в аренду, то срок окупаемости составит 16 лет.
Ранее «Рамблер» сообщал, что власти связали рост цен на жилье с оттоком трудовых мигрантов.
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