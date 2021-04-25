Российских дачников ждут изменения в законах

Российских дачников в летнем сезоне-2021 ждет несколько изменений в законах. Несоблюдение новых правил грозит серьезными штрафами. Об этом сообщает «Парламентская газета»

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Новый федеральный закон о садоводческих товариществах изменил порядок оформления дачных строений, лицензирование скважин, процедуру вывоза мусора и даже приготовление шашлыка.

В частности, введен упрощённый порядок выхода из товарищества садоводов и огородников (СНТ и ОНТ), сокращены видов взносов, усилена господдержка.

Изменилась процедура созыва общих собраний. Теперь в Уставе товарищества могут определяться конкретное время, место проведения и повестка. Предварительное уведомление не требуется, если в повестку не включены дополнительные вопросы.

Дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года. Оформить строения можно в упрощённом порядке через МФЦ и портал госуслуг.

Также закон теперь разрешает построить жилой дом на дачном участке. При этом возможен налоговый вычет.

Владельцы участков не должны наносить вред окружающей среде.

При разведении костра на участке должно соблюдаться минимальное расстояние в 50 метров от любых построек. Для мангалов и жаровен это расстояние составляет 5 метров.

Также установлен упрощённый порядок лицензирования добычи подземных вод для СНТ и ОНТ. Не требуется проведения геологического изучения недр, экспертизы запасов полезных ископаемых. Частным лицам, добывающим для себя не более 100 кубометров воды в сутки, лицензия не нужна.