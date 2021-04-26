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Депутаты предложили увеличить налоговый вычет за жилье

Праймиещё 8
2 часа назад
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Максим Зайцев в понедельник внесет в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий увеличить сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья с 2 миллионов до 3 миллионов рублей.
"Законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник", — сообщил Зайцев РИА Новости.
Согласно пояснительной записке, проект предлагает увеличить имущественный налоговый вычет, который предусмотрен в связи с расходами на строительство или покупку жилья, с 2 миллионов до 3 миллионов рублей.
"А также увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита) с 3 до 4 миллионов рублей", — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроект предлагает разрешить получение налогового вычета за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни. Ограничение вычета составит 3 миллиона рублей.
"Аналогичное изменение предлагается в части получения налогоплательщиками налогового вычета за уплату процентов в соответствии с договором займа (кредита) в размере, не превышающем 4 миллиона рублей за каждый объект имущества", — поясняется в записке.
Недвижимость,Видео,Максим Зайцев,ЛДПР,Госдума,РИА Новости,
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