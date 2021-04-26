Депутат Госдумы от партии ЛДПР Максим Зайцев в понедельник внесет в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий увеличить сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья с 2 миллионов до 3 миллионов рублей.

"Законопроект будет внесен в Госдуму в понедельник", — сообщил Зайцев РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, проект предлагает увеличить имущественный налоговый вычет, который предусмотрен в связи с расходами на строительство или покупку жилья, с 2 миллионов до 3 миллионов рублей.

"А также увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита) с 3 до 4 миллионов рублей", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить получение налогового вычета за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни. Ограничение вычета составит 3 миллиона рублей.