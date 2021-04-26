В Дубае подешевело съемное жилье

По данным аналитиков, в настоящее время снять квартиру-студию в популярном среди россиян курортном городе можно в среднем за 9,5 тысячи долларов (730 тысяч рублей) в год. Аренда квартир с одной спальней обходится в 14,2 тысячи в год (1,09 миллиона рублей). Виллы с двумя спальнями сдаются по средней ставке 28 тысяч долларов (2,1 миллиона рублей) в год. Дом с тремя спальнями стоит 40,8 тысячи долларов в год (3,1 миллиона рублей). Съемное жилье подешевело, при этом свободными остаются не более 20 процентов объектов, отмечают в Emirates.Estate.