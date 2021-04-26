Девелоперы увеличили продажи жилья

В I квартале 2021 года в России в продажу выведено 137,5 тысячи квартир в новостройках, что говорит о росте на 42,5% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные информсистемы «Наш.Дом.РФ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В данном сервисе застройщиками должны фиксироваться проектные декларации до начала старта продаж жилья. В январе-марте 2020 года рост показателя составил 20%.

Застройщики стремятся скорее нарастить продажи на фоне возможного сворачивания с 1 июля программы льготной ипотеки по 6,5%, заявила глава совета директоров «Бест Новострой» Ирина Доброхотова

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 23 апреля сообщила о планах поднять вопрос ужесточения выдачи ипотеки.

Как отмечается, Банк России недоволен нивелированием эффекта льготной программы в связи с ростом цен, обвиняя в этом девелоперов, которые реализуют ограниченный объем жилья.

В январе-марте 2021 года в общей доле по объему нового предложения в России в лидерах - центр страны, где на рынок удалось вывести 43,25 тысячи лотов (+37,8%). Увеличение произошло за счет Москвы (16,15 тысячи квартир, прирост на 37,4%) и Подмосковья (10,45 тысячи, прирост на 39,6% соответственно).

В I квартале существенный рост выявлен в Приволжском федеральном округе, он составил 195,5%. Это обусловлено двукратным ростом нового предложения в Башкирии, где девелоперы вывели в продажу 6,88 тысячи квартир и Татарстане (5,66 тысячи и 2,48 тысячи соответственно).

Согласно данным «Наш.Дом.РФ», на некоторых крупных региональных рынках, наоборот, выявлена отрицательная динамика, в частности, в Петербурге (- 17%) и Краснодарском крае (-12,3%).