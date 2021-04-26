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Легендарный магазин из 90-х «Стокманн» вернется в центр Москвы

Артём Кульша
1 час назад
В центре Москвы снова откроется флагманский универмаг ритейлера «Стокманн». Об этом сообщает РИА Новости.
Легендарный магазин из 90-х «Стокманн» вернется в центр Москвы
Фото: ТАССТАСС
«Стокманн», как сообщал «Рамблер», — ретейлер одежды. До 2008 года первый универмаг компании в России располагался на Смоленской площади. В 2015 году владелец российских магазинов «Стокманн» финская компания Stockmann Group продала их Reviva Holdings.
Сегодня генеральный директор девелопера строящегося комплекса «Смоленский пассаж — 2» на Смоленской площади компании «Корпорация А.Н.Д.» Саит-Салам Гуцериев сообщил о подписании со «Стокманном» меморандума о долгосрочной аренде торговых помещений (7,5 тысячи квадратных метров на трех этажах) в торгово-офисном центре.
По его словам, открытие магазина планируется приурочить к открытию «Смоленского пассажа — 2» в сентябре. Таким образом, флагманский универмаг ритейлера откроется на том же месте, где располагался до 2008-го.
Гуцериев рассказал, что в магазине будут представлены традиционные для ритейлера марки, а также новые, например, спортивные и стритстайл бренды.
Он добавил, что, помимо «Стокманна», в «Смоленском пассаже — 2» будут открыты гастромаркет Eat Market и концептуальный корнер сети бытовой техники и электроники «М.Видео».
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