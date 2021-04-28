Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Тюмень обошла все города России по темпу роста цен на жилье на "вторичке"

Праймиещё 1
3 часа назад
Тюмень обошла все российские города по росту стоимости жилья на вторичном рынке в марте, выяснила для РИА Новости консалтинговая группа SRG.
Тюмень лидировала по темпу роста цен на "вторичку"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За месяц цены в этом городе выросли на 4,81% с 74 481 рубля за квадратный метр до 78 064 рублей. В тройку лидеров также входят: Омск — за март квартиры там подорожали на 4,64% и Казань – (2,76%).
В Москве, которая заняла восьмое место рейтинга, средняя стоимость жилья составила 251 523 рубля за квадратный метр, рост — 2,08%. Санкт-Петербург — на 11-ом месте, недвижимость выросла на 1,82%.
Аутсайдером рейтинга стал Волгоград, показав незначительный рост в 0,38%. Рост менее 1% показали цены на вторичное жилье в Тольятти, Саратове, Челябинске и Уфе.
"Несмотря на перегретый рынок, недвижимость пока не начала снижение в цене, в среднем по стране рост составляет порядка 2%", — отмечают аналитики ГК SRG.
Недвижимость,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители