Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой жилья в Крыму

Лера Букина
5 часов назад
Подорожание жилья в Крыму в 2021 году продолжится, в этой связи потенциальным покупателям не следует медлить с заключением сделок. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявил эксперт по крымскому рынку недвижимости Олег Кравцов.
Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой жилья в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Риелтор считает, что рынок недвижимости, в частности, крымский, является сильно предсказуемым.
«Я и мои коллеги не разделяем мнения о возможном обрушении рынка. В ближайшие полгода цены будут только расти, это обусловлено снижением уровня предложения. Место под застройку в Крыму не резиновое, количество желающих купить жилье на полуострове растет», – подчеркнул Кравцов.
Подорожание недвижимости в Крыму не бесконечно, однако трудно предсказать, когда рост цен закончится.
По мнению эксперта, тем, кто намерен приобрести или продать жилье на полуострове, лучше активизироваться незамедлительно, поскольку ситуация на рынке постоянно меняется, а стоимость только растет. Не следует и продавцам ждать покупателя, ведь при получении выгоды в 100-200 тысяч рублей можно потерять больше при покупке нового объекта, заявил он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ввод жилья по итогам 2021 года в России прогнозируемо может составить порядка 85 миллионов квадратных метров.
Недвижимость,Олег Кравцов,Московский комсомолец,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители