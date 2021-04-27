Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой жилья в Крыму

По мнению эксперта, тем, кто намерен приобрести или продать жилье на полуострове, лучше активизироваться незамедлительно, поскольку ситуация на рынке постоянно меняется, а стоимость только растет. Не следует и продавцам ждать покупателя, ведь при получении выгоды в 100-200 тысяч рублей можно потерять больше при покупке нового объекта, заявил он.