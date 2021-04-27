Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой жилья в Крыму

Риелтор считает, что рынок недвижимости, в частности, крымский, является сильно предсказуемым.
Подорожание недвижимости в Крыму не бесконечно, однако трудно предсказать, когда рост цен закончится.
По мнению эксперта, тем, кто намерен приобрести или продать жилье на полуострове, лучше активизироваться незамедлительно, поскольку ситуация на рынке постоянно меняется, а стоимость только растет. Не следует и продавцам ждать покупателя, ведь при получении выгоды в 100-200 тысяч рублей можно потерять больше при покупке нового объекта, заявил он.