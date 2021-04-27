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Россиянам пообещали скидки на квартиры

Вероника Полынина
3 часа назад
После окончания программы льготной ипотеки застройщикам придется увеличить число акций и спецпредложений, говорится в материалах ЦИАН, которые приводит «Лента.ру».
Россиянам пообещали скидки на квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Аналитики отмечают, что существенного снижения цен на квартиры в новостройках не будет, однако можно ожидать скидок на квартиры, а также специальных ипотечных условий в отдельных проектах в рамках совместных программ застройщиков с коммерческими банками.
По мнению экспертов ЦИАН, цены на квартиры снизятся только при условии существенного роста предложения, но девелоперам придется вернуться к более аккуратной индексации цен.
Тем не менее, подчеркивают специалисты, после отмены льготной ипотеки условия приобретения жилья для россиян ощутимо ухудшатся.
Больше всего пострадают граждане, которые планировали покупку жилья на период после окончания госпрограммы.
Как сообщал «Рамблер», ранее международное ерйтинговое агентство Moody’s пришло к выводу, что российские банки могут упростить выдачу ипотеки на фоне высокого спроса на квартиры и общего снижения «качества» заемщиков.
Недвижимость,ЦИАН,Lenta.ru,
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