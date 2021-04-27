Пенза стала лидером по росту цен на вторичное жилье среди российских городов в апреле. Об этом пишет РБК
со ссылкой на исследование консалтинговой группы SRG.
В среднем в апреле цены на вторичку выросли на 2,08%, с начала года рост составил 13%.
Лидером роста в апреле стала Пенза, за неполный месяц квадратный метр в Пензе подорожал на 6,43%, до 57,7 тысячи рублей.
Второе место занял Улан-Удэ, где квадратный метр вторичного жилья в апреле вырос в цене на 5,35%.
Замыкают тройку лидеров Владивосток и Тюмень. В этих городах жилье на вторичном рынке прибавило в цене 4,81%.
В Москве вторичка подорожало на 2,08% за месяц, продемонстрировав более активный рост, чем в марте (1,13%).
Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве сейчас составляет 251,5 тысячи рублей.
В Санкт-Петербурге «квадрат» жилья на вторичном рынке подорожал на 1,82%, до 149,98 тысячи рублей.
Ранее «Рамблер» писал, что недвижимость в Сочи пользуется повышенным спросом. Эксперты подсчитали, что за минувшие три месяца средняя стоимость квадратного метра выросла на 30% — со 192 тысяч рублей до 249 тысяч рублей.