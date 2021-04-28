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В России предупредили о возможном ухудшении содержания домов

Прайм
1 час назад
Содержание домов в России может ухудшиться, пишут "Известия" со ссылкой на мнение специалистов, представляющих отрасль.
Специалисты предупредили об ухудшении содержания домов
Фото: © РИА Новости. Виталий Белоусов© РИА Новости. Виталий Белоусов
Они считают, что это может произойти из-за двойных проверок управляющих компаний со стороны государственной и муниципальной жилинспекций.
Такой двойной контроль предполагает поправки правительства в законопроект о госнадзоре, которые внесли в Госдуму. В результате управляющие компании могут начать платить штрафы за одно и то же нарушение дважды.
Заместитель главы ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев направил письма вице-премьеру Марату Хуснуллину, в Минэкономразвития, а также в комитеты Госдумы. Он просит установить четкие границы в полномочиях контролирующих органов.
"Удвоение проверяющих органов может привести к двойным штрафам за одно нарушение, разным предписаниям", — отметил Гордеев.
По его словам, законопроект большинство полномочий органов государственного жилищного надзора транслирует на органы муниципального жилконтроля, и нужно четко разграничить их зоны ответственности.
В частности, уверен собеседник издания, необходимо оставить государственный жилищный надзор ответственным органом за выполнением требований к содержанию общего имущества, государственных и частных квартир, а муниципальный жилконтроль делать только в отношении требований к муниципальным квартирам.
В Минстрое сообщили, что ко второму чтению правительство уже подготовило поправки в законопроект, которые устанавливают четкую границу между жилищным надзором и муниципальным контролем.
Член комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов сообщил, что работа над законопроектом идет.
"Мы рассмотрим предложения — если эксперты усматривают проблематику, мы всегда очень внимательно к этому относимся", — сказал он.
Недвижимость,Компании,Дмитрий Гордеев,Илья Осипов,Марат Хуснуллин,Минстрой,Минэкономразвития,Госдума,газета "Известия",
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