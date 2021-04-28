Однокомнатную квартиру в Сочи площадью 43 квадратных метра сегодня можно купить за 6 миллионов рублей. Причем это далеко от центра, на Раздольной-объездной. За студию в центре города площадью всего 24 "квадрата" просят 8 миллионов рублей.

На курортах Краснодарского края новостройки за год подорожали на 21 процент, "вторичка" - на 16 процентов. Такие данные приводит федеральный портал "Мир квартир". Спрос на недвижимость в Краснодарском крае резко вырос почти год назад, когда началась пандемия. И до сих пор не снижается. Наоборот, перед началом нового курортного сезона бьет рекорды. По мнению риэлторов, цены на новостройки обогнали "вторичку". Аналитики "Мир квартир" подсчитали, что квадратный метр новостроек подорожал с начала года в среднем на 8 процентов, а с апреля 2020 года - на 21 процент. На вторичном рынке - на 7% и 16% соответственно. При подсчетах учитывались данные по всем ценовым сегментам, за исключением элитного.

Оформить права на недвижимость теперь можно из другого региона

Главный курорт России стал лидером по темпам удорожания в регионе. Там развернулась настоящая охота за квартирами. По оценкам риэлторов, около 80 процентов продаж приходится на иногородних. А инвесторы, не мелочась, скупают по несколько лотов за раз.

Это объясняется еще и тем, что с июля 2021 года в Сочи местные власти объявили мораторий на строительство. Поэтому в ближайшие месяцы, по оценкам аналитиков, ожидается продолжение активного роста цен из-за дефицита новостроек.

Рамблер

"Бизнес-объекты дорожают стремительней остальных, классы "стандарт" и "комфорт" растут немного степенней, но все равно невиданными темпами, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир".

За год, с апреля прошлого года, средний квадратный метр в строящихся домах Сочи подорожал на 25,4 процента и стал стоить 165 тысяч рублей за квадратный метр. Квартиры выросли в цене на 20,2 процента - до 9,8 миллиона рублей.

На вторичном рынке рост чуть меньше - 151 тыс. руб./кв. м (+16,8 процента за год).

В Сочи пользуется спросом любая недвижимость. Коттеджи и дачные домики тоже раскупаются как горячие пирожки. Риэлторы здесь избалованы и не будут долго держать понравившийся объект. Они прекрасно знают, что в покупателях отбоя нет. Еще месяц назад самая бюджетная цена за небольшой домик вдали от побережья была в районе 14 миллионов рублей.

Геленджик. На всех сетей не хватает

По оценкам аналитиков "Мир квартир", в Геленджике квартирный ажиотаж чуть меньше, чем в Сочи, но цены на недвижимость выросли заметно. За год "квадрат" в новостройках подорожал более чем на 20 процентов и теперь стоит 123 тысяч рублей, за квартиру просят в среднем 7,4 миллиона рублей.

"Если в Сочи самая большая проблема - самострой, то в Геленджике - вода, - обращает внимание Павел Луценко. - На все построенные комплексы сетей не хватает, очистные сооружения старые. В городе запросто можно купить квартиру в многоэтажке без подключения к коммуникациям - с персональной домовой скважиной и септиком. Единственный район, где в прошлом сезоне не было перебоев с водой, это Северный".

Анапа. Спрос на студии

По оценкам аналитиков "Мир квартир", в Анапе цены на недвижимость чуть меньше, чем в раскрученных Сочи и Геленджике, но выше, чем в портовых Новороссийске и Туапсе.

"Город в основном застраивается объектами стандарт - и комфорт-класса. Главным образом, здесь предлагаются студии и одно-двухкомнатные квартиры. Три четверти новостроек продаются с предчистовой отделкой, - констатирует Павел Луценко.

По его словам, основные покупатели недвижимости в Анапе - жители Кубани, Кемеровской, Тюменской, Свердловской областей, Подмосковья и Ленобласти. Квартиры здесь покупают не только для сезонного пользования, но и для постоянного проживания.

Квадратный метр анапских новостроек за год вырос на 21,2 процента и почти достиг 98 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье во вторичке оценивается в 93,7 тыс. руб./кв. м (+15,6 процента за год).

Недвижимость в Сочи почти догнала в цене московскую. К резкому росту стоимости курортного жилья привели ограничения перелётов в другие страны и льготная ипотека.

За последние три месяца средняя цена недвижимости в Сочи выросла на 30% — со 192 000 рублей до 249 000 рублей за 1 кв. м, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора компании Nedvex Юлию Галимову. При этом в отдельных районах цена уже превысила среднюю стоимость даже в московских новостройках бизнес-класса.

В посёлке Сириус в Имеретинской низменности стоимость недвижимости в некоторых проектах с конца 2020 года подскочила на 72% — до 700 000 рублей за 1 кв. м. Это нижний предел ценового диапазона цен на рынке элитного жилья в Москве, указали в Kalinka Group. Как отметили в Golden Brown Group, некоторые девелоперы из-за высокого спроса иногда индексировали цены по два раза в день.

Причины ценового роста

Цены на сочинскую недвижимость взлетели на фоне резкого снижения объёма жилья в новостройках. По сравнению с летом 2020 года, когда программа льготной ипотеки была новшеством для россиян, показатель рухнул втрое. В апреле объём жилья на первичном рынке в Сочи снизился на рекордные 62% по сравнению с январём 2021 года — до 260 000 кв. м.

Снижение с начала года заключенных договоров долевого участия (ДДУ) стало ещё одной особенностью сочинского рынка. Галимова указала, что общий объём выставленной на продажу недвижимости по ДДУ составляет всего 40 000 кв. м. На фоне этого доля сделок, заключённых по таким контрактам с января, упала вдвое и достигла 26%.

«Импортозамещение» заграничных направлений и неопределённость по срокам возобновления перелётов в другие страны тоже спровоцировали спрос на недвижимость в Сочи, заявила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова . Она при этом добавила, что при нынешних ставках аренды в городе срок окупаемости инвестиционных квартир достигает 16 лет.

Лучше не будет

Директор системы мониторинга и анализа рынка новостроек BNMAP.pro Сергей Лобжанидзе заявил, что улучшения ситуации на рынке недвижимости ждать не стоит. По его словам, нет предпосылок для роста объёма нового предложения на сочинском рынке.

Эксперт рассказал, что власти Сочи с 1 июля 2021 года вводят четырёхмесячный мораторий на выдачу разрешений на строительство жилья, поскольку это необходимо для обновления генплана города. При этом Лобжанидзе предположил, что мораторий продлится не менее одного-двух лет.

Застройщикам из других регионов, которые рассматривали рынок Сочи для экспансии, придётся ждать, когда ограничения снимут, указал управляющий партнёр Colliers Николай Казанский . Эта ситуация ожидаемо приведёт к увеличению цены на недвижимость, отметил аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов. Гендиректор Nedvex Юлия Галимова ждёт, что к концу программы льготной ипотеки повышение спроса спровоцирует увеличение стоимости жилья ещё на 30%.

Льготная ипотека

В конце апреля 2020 года в России запустили программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках по 6,5%. Она должна завершиться 1 июля 2021 года. Взять ипотечный кредит можно на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в других регионах. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 15% от стоимости жилья.

В марте 2021 года глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина назвала 24 региона страны, где могут продлить программу льготной ипотеки. По словам главы ЦБ, программа оказалась эффективной антикризисной мерой, но теперь её пора сворачивать. Она пояснила, что льготная ипотека в ряде регионов уже вызвала негативные последствия: дополнительный спрос там обернулся ростом цен.

В апреле 2021-го в Сочи выставлено на продажу 533 квартиры, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Доля мини-объектов на местном рынке недвижимости — 3 процента от общего объема предложения вторичного и первичного жилья. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

По данным риелтора, на «вторичке» представлено 348 компактных лотов, на рынке новостроек нашли почти две сотни подобных объектов. При этом готовые микроквартиры в среднем на 24 процента дешевле аналогичных строящихся. Купить такой лот в новом доме можно за 4,94 миллиона рублей, на вторичном рынке — за 3,74 миллиона.

Небольшие квартиры в Сочи, как правило, покупают приезжие из других регионов России, в то время как местные жители выбирают более просторные варианты, сообщил Флутков. «До последнего времени маленькие квартиры подходили под понятие бюджетного жилья, а сейчас в Сочи вошло в тренд у инвесторов выкупать бывшие санатории и переделывать номера в апартаменты. Юниты в таких комплексах остаются компактными, но их класс существенно вырос», — пояснил эксперт.

Он посоветовал потенциальным покупателям маленьких квартир выбирать объекты в хороших локациях с развитой инфраструктурой, в частности, важна их близость к морю — особенно если жилье приобретается для сдачи в аренду или для отдыха. «Если же покупка делается для жизни, то близость к морю и к развлекательной инфраструктуре не так важна, как квадратура», — заключил специалист.

В Сочи выставили на продажу пентхаус площадью 2000 кв. м. Он возглавил список крупнейших квартир, которые есть в продаже в регионах России, сообщил сервис по поиску недвижимости ЦИАН

Стоимость сочинского пентхауса с видом на море составляет 567 млн рублей. В нём пять комнат с садами, бассейном и зоной барбекю, отметила «Лента.ру». Дизайн интерьеров разработал российский кутюрье Валентин Юдашкин . Недвижимость оснащена системой «умный дом».

На втором месте оказалась квартира в Санкт-Петербурге площадью 904 кв. м. Это пентхаус на Воскресенской набережной с панорамными видами на город. Стоимость объекта — 249 млн рублей. Пространство в этой квартире разделено на три уровня, которые связаны между собой гидравлическим лифтом.

Тройку лидеров замкнула трёхуровневая квартира в подмосковном поселке Заречье площадью 880 кв. м. Её продают за 150 млн рублей. В квартире есть четыре спальни, три гостиные, два кабинета, сауна, три балкона и лоджия.

В рейтинге не учитывалась Москва. Объекты недвижимости крупнее 500 кв. м можно найти в 16 российских регионах, указали в ЦИАН. Ещё в 17 субъектах продаётся жильё площадью от 400 до 500 кв. м.

Застройщики начали останавливать продажи недвижимости в Сочи из-за растущего покупательского спроса, говорится в сообщении консалтинговой компании Golden Brown Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Эта тенденция прослеживается, в частности, в сегменте элитного жилья.

По данным консультантов, с января 2021-го некоторые застройщики останавливают реализацию лотов в многоквартирных домах, апартаментных комплексах и коттеджных поселках на несколько дней, а возобновляют продажи уже с повышением цен в пределах 30 процентов.

«Из-за высокого спроса на недвижимость в Сочи девелоперы не ограничиваются плановыми повышениями цен, а делают это несколько раз в месяц, — сетуют эксперты. — Иногда повышение происходит внезапно для потенциального покупателя, уже забронировавшего лот по более низкой стоимости».

За первый квартал 2021-го спрос на жилую недвижимость в Сочи увеличился более чем на 30 процентов по сравнению с тем же периодом 2020-го, отмечают специалисты, — причем во всех ценовых сегментах, включая высокобюджетный. Ажиотаж они связывают, в том числе, с риском повторного полного закрытия международных границ.

Ранее стало известно, что за год к марту 2021-го средняя площадь выставленных на продажу квартир в Сочи стала меньше на 6 процентов. При этом «сжатие» площадей квартир никак не сказалось на доступности жилья, заявил эксперт по сочинскому рынку недвижимости Кирилл Флутков. По его словам, квартиры, став меньше, все равно подорожали.

Почти 50% россиян хотели бы на пенсии переехать к морю насовсем. Такие данные приводятся в исследовании НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me (есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании говорится, что пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотела бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем. При этом самыми комфортными для отдыха пенсионеров российскими регионами считаются Крым, Сочи и Байкал.

"В этом году половина россиян (50,1%) отдыхала или собирается отдыхать в России. Остальные либо отложили отпуск из-за пандемии (37,7%), либо надеются все-таки отдохнуть за границей. При этом более трети (33,6%) путешественников скорее удовлетворены соотношением цены и качества на российских курортах и еще 11,8% полностью всем довольны", - отмечает НПФ Сбербанка.

Около трети опрошенных (31,8%) на вопрос, считают ли они отдых внутри России комфортным, ответили, что их все устраивает. Столько же респондентов (32,9%) отметили слишком низкий уровень сервиса. Лучшими курортами или туристическими центрами для внутреннего туризма россияне считают Сочи (31,1%), Санкт-Петербург (31,1%) и Крым (25,8%). В топ-5 самых комфортных для отдыха мест также входят Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).