Петр Толстой. Одной из мер для преодоления демографического кризиса в России может стать обнуление ипотечной ставки для многодетных семей, считает вице-спикер Госдумы

«Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», - заявил Толстой в интервью ТАСС.

Он отметил, что процент многодетных семей в России крайне мал, поэтому в их случае можно обойтись без процентов по ипотеке.

Депутат выразил мнение, что в случае принятия такого решения на законодательном уровне банкам придется с ним согласиться. Он призвал не считать финансовые организации «священными коровами» и помнить, что у государства есть возможность устанавливать для банков правила.