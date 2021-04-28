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В Госдуме предложили обнулить ипотеку части россиян

Вероника Полынина
1 час назад
Одной из мер для преодоления демографического кризиса в России может стать обнуление ипотечной ставки для многодетных семей, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», - заявил Толстой в интервью ТАСС.
Он отметил, что процент многодетных семей в России крайне мал, поэтому в их случае можно обойтись без процентов по ипотеке.
Депутат выразил мнение, что в случае принятия такого решения на законодательном уровне банкам придется с ним согласиться. Он призвал не считать финансовые организации «священными коровами» и помнить, что у государства есть возможность устанавливать для банков правила.
Как писал «Рамблер», ранее эксперты в сфере недвижимости высказали мнение, что после окончания программы льготной ипотеки застройщикам придется увеличить число акций и спецпредложений, чтобы справиться со снижением покупательского спроса на жилье.
Недвижимость,Видео,Петр Толстой,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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