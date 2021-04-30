В России проверят цены на жилье

В первой половине апреля, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин
отметил подорожание жилья в некоторых регионах на 17-30%, поручил ФАС проверить обоснованность этого в каждом регионе и до 15 мая представить ему доклад о результатах проверки.
Вчера состоялась итоговая коллегия ФАС. В ходе нее
Шаскольский отметил продолжающийся рост цен на жилье и сообщил, что в данной связи на прошлой неделе в территориальные управления службы было направлено поручение о проведении проверки обоснованности цен.
«Указанное поручение прошу исполнить до 11 мая», — заявил он.
В начале апреля региональные управления ФАС разослали владельцам АЗС письма с требованием в течение пяти дней предоставить информацию о закупочных ценах и поставщиках топлива, порядке формирования розничных цен, периодичности их изменения, подробные сведения по каждому случаю роста цен с 1 января с разъяснением причин.
В пресс-службе ФАС сообщили, что после недобросовестного поведения участников рынка в ряде регионов УФАС будут выявлять посредников, не оказывающих фактических услуг, но повышающих стоимость нефтепродуктов.