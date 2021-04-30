В Москве раскупили дорогие квартиры

По данным VSN Realty, пик продаж «элитки» в Москве был достигнут во второй половине 2020-го, и из-за этого в первом квартале 2021-го возникла очевидная нехватка качественного предложения. Самые дорогие столичные квартиры по-прежнему предлагаются в районе Патриарших прудов и улицы Остоженки, отмечают специалисты. Самая недорогая элитная квартира в Москве обойдется в 15 миллионов рублей, выяснили они. Ценовой максимум на рынке — 2,3 миллиарда рублей.