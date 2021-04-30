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Средний срок ипотеки в России превысил 20 лет

Вероника Полынина
1 час назад
Средний срок ипотечного кредита в России впервые превысил 20 лет. Об этом сообщает Frank Data со ссылкой на данные Центробанка РФ.
Средний срок ипотеки в России превысил 20 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
К 1 апреля средний срок ипотеки на первичном рынке достиг 20,3 года, увеличившись на 6 месяцев по сравнению с данными на 1 марта.
На вторичном рынке средний срок выданных кредитов достиг 19,1 года. Месяцем ранее этот показатель равнялся 18,9 года.
Специалисты объясняют увеличение среднего срока ипотечного кредита ростом цен на жилье на первичном и на вторичном рынках и сокращением реальных располагаемых доходов россиян.
«Растягивая срок кредита, люди пытаются уменьшить ежемесячный платеж, сделать его комфортным для себя», - руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова.
Она отметила, что фактический срок выплаты ипотеки в среднем составляет около 7-9 лет.
Как сообщал «Рамблер», согласно данным Росстата, в первом квартале доходы россиян в среднем на одного человека составили 32 612 рублей. Это значение оказалось на 3% больше, чем было в аналогичный период 2020 года. Если оценивать ее с предыдущим кварталом, то доходы россиян обрушились сразу на 26%.
Недвижимость,Ольга Филиппова,Центральный банк России,Росстат,
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