Средний срок ипотеки в России превысил 20 лет

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К 1 апреля средний срок ипотеки на первичном рынке достиг 20,3 года, увеличившись на 6 месяцев по сравнению с данными на 1 марта.

На вторичном рынке средний срок выданных кредитов достиг 19,1 года. Месяцем ранее этот показатель равнялся 18,9 года.

Специалисты объясняют увеличение среднего срока ипотечного кредита ростом цен на жилье на первичном и на вторичном рынках и сокращением реальных располагаемых доходов россиян.

«Растягивая срок кредита, люди пытаются уменьшить ежемесячный платеж, сделать его комфортным для себя», - руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова.

Она отметила, что фактический срок выплаты ипотеки в среднем составляет около 7-9 лет.