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Россияне начали отказываться от одобренной ипотеки

Прайм
4 часа назад
Россияне начали отказываться от одобренных ипотечных займов, пишет во вторник газета "Известия".
Россияне начали отказываться от одобренной ипотеки
Фото: © РИА Новости. Артур Лебедев © РИА Новости. Артур Лебедев
В конце апреля онлайн-супермаркет ипотеки Online-Ipoteka обнаружил, что около трети жителей России, кто получил положительное решение банка по заявке на ипотеку, в дальнейшем отказываются от этого кредита. Россияне хотят взять займ на более выгодных условиях, отмечает издание.
По мнению аналитиков, более половины добровольно отвергших ипотеку россиян рассчитывают получить кредит на покупку жилья по ставке ниже 7,5% годовых.
Эксперты рассказали, с чем связана такая тенденция и какие перемены в плане ипотеки произошли в нынешнем году.
Итак, порядка 20% "отказников" не устраивают предложенные сроки кредитования. Граждане хотят расплатиться с банком максимум за 10 лет. При этом их доходы позволяют выплатить ипотеку за 20 и более лет.
Еще 15% граждан из числа массово отказавшихся от ипотеки впоследствии снимают жилье.
10% потенциальных заемщиков — надеются на более низкие ставки или снижение цен на квартиры.
Еще 5% "отказников" прерывают общение с банком, не объясняя причины.
"Эксперты полагают, что долю добровольных отказов от ипотеки можно снизить, если начать развивать в стране программы финансовой грамотности", — пишет издание.
Недвижимость,Ипотека,газета "Известия",
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