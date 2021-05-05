Ставкам по ипотеке спрогнозировали рост до 9-10%

По данным
Банка России и ДОМ.РФ, в феврале средние ставки ипотеки оставались вблизи исторических минимумов - 5,9% на новостройки и 7,9% на вторичное жилье. Пока повышение ключевой ставки не отразилось на рынке жилья. На первичном рынке до 1 июля действует льготная ипотека по ставке не более 6,5%. Завершение этой программы или ее трансформация в целевое субсидирование "не перегретых" регионов (Банк России предлагает ограничить программу 24 регионами) окажет на рынок большее влияние, чем рост ключевой ставки, ожидают в "Открытие Research". В преддверии ее завершения, по аналогии с ситуацией 2018-2019 годов, может произойти всплеск спроса из-за покупателей, стремящихся зафиксировать низкие ипотечные ставки.