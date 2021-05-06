Риелторы рассказали о странных запросах на жилье

Возможность установить в квартире русскую печь, благоприятные с точек зрения нумерологии и астрологии цифры и даты, правила фэн-шуй, стороны света и реакция на квартиру со стороны домашнего питомца – это те необычные критерии, которые порой высказывают покупатели жилья, сообщили РИА Недвижимость опрошенные риелторы.

Фото: © РИА Новости. Александр Кряжев © РИА Новости. Александр Кряжев

Управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая сообщила, что наиболее распространенным странным пожеланием клиентов бывает соответствие дома и квартиры параметрам учения фэн-шуй.

"Была ситуация, когда пригласили на осмотр известного специалиста из Китая, который дал отрицательное заключение. Покупатели на этом не остановились и пригласили другого, высказавшего диаметрально противоположное мнение. В итоге от покупки они отказались, так как противоречивая информация от двух, казалось бы, авторитетных источников ввела людей в замешательство", — рассказала она.

Был случай, когда клиент хотел найти квартиру в старом фонде с возможностью установки в ней настоящей русской печки, поэтому смотрел верхние этажи зданий и планировал вывод трубы через кровлю дома, поделился эксперт по недвижимости федеральной компании "Этажи" в Санкт-Петербурге Илья Паршиков.

Для некоторых клиентов расположение дома и его помещений по сторонам света превышает важность состояния самого дома, отметила Литинецкая.

"Были у нас и те, кто выбирал жилье с домашним питомцем. И если тому, как казалось хозяину, что-то не нравилось, то вариант сразу признавался неподходящим", — вспомнила она.

Эксперты агентства недвижимости "Азбука жилья" рассказали, что некоторые покупатели консультируются с астрологами и считают, что чем меньше собственников, тем лучше энергетика в доме.

"Астрологи действительно популярны. Были покупатели, которые искали загородный дом на протяжении долгого времени, но постоянно отказывались от сделок. В итоге они сделали неожиданный и не самый выгодный выбор, который был обусловлен тем, что просмотр проходил в удачный период лунного календаря", — рассказала Литинецкая.

В практике также был клиент, который приходил на просмотры с экстрасенсом, и эксперт составлял натальную карту всего района, где расположен дом, вспомнила директор департамента по работе с девелоперами Savills в России Александра Синилова.

Литинецкая отметила, что среди клиентов часто встречаются любители нумерологии.