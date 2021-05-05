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Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке

Вероника Полынина
3 часа назад
Ипотечные ставки на новостройки могут в скором времени вырасти до 8,5% годовых, считает управляющий директор «Открытие Research» банка «Открытие» Константин Енин. Об этом сообщает «Ура.ру».
Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По мнению специалиста, до конца года, с учетом потенциального повышения ключевой ставки Центробанка, ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5-8,5%, а на вторичном рынке подняться до 9-10%.
Енин предупредил, что повышение ипотечной ставки неизбежно приведет к росту ежемесячного платежа.
Как писал «Рамблер», к апрелю 2021 года средний срок ипотечного кредита в России впервые превысил 20 лет. К 1 апреля средний срок ипотеки на первичном рынке достиг 20,3 года, увеличившись на 6 месяцев по сравнению с данными на 1 марта. На вторичном рынке средний срок выданных кредитов достиг 19,1 года. Месяцем ранее этот показатель равнялся 18,9 года. Специалисты объясняют увеличение среднего срока ипотечного кредита ростом цен на жилье на первичном и на вторичном рынках и сокращением реальных располагаемых доходов россиян.
Недвижимость,Ханты-Мансийский банк "Открытие",Центральный банк России,
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