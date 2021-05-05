Россиян предупредили о резком росте ставок по ипотеке

Как писал «Рамблер», к апрелю 2021 года средний срок ипотечного кредита в России впервые превысил 20 лет. К 1 апреля средний срок ипотеки на первичном рынке достиг 20,3 года, увеличившись на 6 месяцев по сравнению с данными на 1 марта. На вторичном рынке средний срок выданных кредитов достиг 19,1 года. Месяцем ранее этот показатель равнялся 18,9 года. Специалисты объясняют увеличение среднего срока ипотечного кредита ростом цен на жилье на первичном и на вторичном рынках и сокращением реальных располагаемых доходов россиян.