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Индия установила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Газета.Ruиещё 2
7 часов назад
Индия установила антирекорд по числу новых заболевших COVID-19, за 24 часа в стране выявлено 412,2 тыс. новых заболевших. Об этом сообщает Минздрав Индии, передает РИА «Новости».
Индия установила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Накануне сообщалось, что за прошлые сутки от коронавирусной инфекции умерли 3780 человек.
Прошлый антирекорд по суточной смертности от ковида в Индии установили 2 мая. Кроме того, отмечается, что после пика 1 мая, когда суточный прирост заболеваемости превысил 400 000, показатель начал снижаться.
Прирост по заболевшим в Индии тоже выглядит удручающе. За минувшие сутки в стране выявили еще 338 439 человек, заразившихся коронавирусом.
Общее число инфицированных, зарегистрированных в стране за время пандемии, превысило 20,6 миллиона. По этому показателю Индия теперь уступает только США.
Индия находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19 – всего в стране зарегистрировано более 20,6 миллиона случаев коронавируса. Выздоровели более 16,9 миллиона пациентов, умерли от инфекции и сопутствующих заболеваний – 226 тысяч.
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