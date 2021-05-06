Индия установила новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

Индия установила антирекорд по числу новых заболевших COVID-19, за 24 часа в стране выявлено 412,2 тыс. новых заболевших. Об этом сообщает Минздрав Индии, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что за прошлые сутки от коронавирусной инфекции умерли 3780 человек.

Прошлый антирекорд по суточной смертности от ковида в Индии установили 2 мая. Кроме того, отмечается, что после пика 1 мая, когда суточный прирост заболеваемости превысил 400 000, показатель начал снижаться.

Прирост по заболевшим в Индии тоже выглядит удручающе. За минувшие сутки в стране выявили еще 338 439 человек, заразившихся коронавирусом.

Общее число инфицированных, зарегистрированных в стране за время пандемии, превысило 20,6 миллиона. По этому показателю Индия теперь уступает только США.