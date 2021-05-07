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Бывший советник Примакова посоветовал отменить часть налогов

News.ruиещё 2
1 час назад
Бывший советник Примакова посоветовал отменить часть налогов
Фото: News.ruNews.ru
Бывший советник Евгения Примакова Михаил Делягин предложил освободить от части налогов малоимущих. Это должно произойти наряду с введением налога на роскошь, пишет KP.RU.
В частности, Делягин предлагает освободить небогатые семьи от налогов на жильё и недорогой автомобиль.
Если семья имеет обычное жильё не в центре Москвы или в другом престижном месте, и площадь этого жилья укладывается в социальные нормы — для семьи от трёх человек это 18 кв. м на человека — то такая семья вообще не должна платить налоги за жильё, — уверен глава Института проблем глобализации.
По словам Делягина, налог на роскошь полезен для общества, так как укрепляет чувство справедливости в обществе. Такой механизм работает во многих странах, но в России, если смотреть по факту, малоимущие отдают большую часть своего дохода, чем богатые, на обязательные платежи.
Как сообщалось ранее, в России могут ввести налог на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, а также элитных средств передвижения. Законопроект подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия», однако он ещё должен получить положительное заключение правительства.
Недвижимость,Михаил Делягин,Евгений Примаков,Справедливая Россия,Комсомольская правда,
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