Бывший советник Примакова посоветовал отменить часть налогов

Бывший советник Евгения Примакова Михаил Делягин предложил освободить от части налогов малоимущих. Это должно произойти наряду с введением налога на роскошь, пишет KP.RU.

В частности, Делягин предлагает освободить небогатые семьи от налогов на жильё и недорогой автомобиль.

Если семья имеет обычное жильё не в центре Москвы или в другом престижном месте, и площадь этого жилья укладывается в социальные нормы — для семьи от трёх человек это 18 кв. м на человека — то такая семья вообще не должна платить налоги за жильё, — уверен глава Института проблем глобализации.

По словам Делягина, налог на роскошь полезен для общества, так как укрепляет чувство справедливости в обществе. Такой механизм работает во многих странах, но в России, если смотреть по факту, малоимущие отдают большую часть своего дохода, чем богатые, на обязательные платежи.