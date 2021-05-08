Спрогнозирован рост ставок по ипотеке

После отмены льготной ипотеки, на фоне роста ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ , лишь отдельные категории граждан смогут брать кредиты на жилье под низкие проценты — такой прогноз в беседе с радио Sputnik высказал аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев

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В частности, по его словам, повышение Сбербанком с 7 мая на 0,4 пункта процента по ссуде на недвижимость в новостройках и на вторичке с повышением минимальной базовой ставки до 8% и 8,1%, — реакция рынка на повышение ключевой ставки.

Он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики может "надавить" на инфляцию и снизить ее, и здесь у ЦБ особого пространства для маневра не было – им придется повышать ставки.

"Что касается банков, то, естественно, они постараются повышать ставки по кредитам и – в меньшей степени или меньшими темпами – повышать ставки по депозитам. Потому что банковская маржа, как и разница в ставках по кредитам и депозитам, очень важна для банков – это их заработок, они не хотят его терять", – отметил специалист.

Эксперт напомнил, что в России ставки по ипотеке были низкие, действовала государственная программа льготной ипотеки, которая "давила" на процентные ставки.

"Она действует до 1 июля, начиная с 1 июля ее, скорее всего, либо свернут сразу, либо начнут сворачивать постепенно, но в крупнейших городах почти наверняка ее закроют. Льготная ипотека уйдет, и ничто уже ставки сдерживать не будет – они начнут расти вслед за ключевой ставкой ЦБ", — сказал Коренев.