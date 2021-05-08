Спрогнозирован рост ставок по ипотеке

Он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики может "надавить" на инфляцию и снизить ее, и здесь у ЦБ особого пространства для маневра не было – им придется повышать ставки.
Эксперт напомнил, что в России ставки по ипотеке были низкие, действовала государственная программа льготной ипотеки, которая "давила" на процентные ставки.
Он прогнозирует, что про шестипроцентную льготную ставку по ипотеке "уже можно забыть", за исключением отдельных случаев. "Есть региональные льготные ипотеки, есть те, что узко направлены на нуждающиеся слои населения, военная ипотека, ипотека для переезжающих на село молодых специалистов, дальневосточная ипотека – вот эти останутся низкими", – считает эксперт.