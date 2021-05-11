Риелтор назвал выгодный способ купить квартиру

Единственный способ выгодно купить квартиру в России — рассмотреть за наименьшее время как можно больше вариантов, чтобы «застолбить» оптимальный для себя. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал риелтор Алексей Силантьев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Силантьева, российский рынок недвижимости весьма активен, решения о сделках принимаются очень быстро, между покупателями идёт соревнование за наиболее выгодную сделку.

Победит в нём тот, кто успеет первым найти и застолбить «свой» вариант. Если вы действительно хотите найти хорошее жильё за приемлемые деньги, то отложите в сторону другие дела и сосредоточьтесь на подборе квартиры. Это единственный способ совершить во всех смыслах выгодную сделку, — сказал риелтор.

При этом специалист подчёркивает, что на рынке недвижимости не бывает честных скидок. Так, сниженная цена на квартиру в сравнении с жильём по соседству с аналогичной планировкой обычно говорит о скрытых недостатках. Это могут быть, например, тёмная сторона дома, боковое расположение квартиры.