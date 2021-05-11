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Первичное жилье подорожает на 10-15% по итогам года

Лера Букина
5 часов назад
В Москве стоимость жилья летом 2021 года не упадет и в случае отмены льготной ипотеки. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.
Первичное жилье подорожает на 10-15% по итогам года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ожидать снижения цен ни на первичном рынке, ни на «вторичке» не следует, заявила совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Это обусловлено подорожанием строительных материалов, в частности бетона и металла.
В этой связи стоимость жилья в Москве продолжит расти, но уже не так резко, как в 2020 году.
По итогам 2021 года ожидается подорожание «первички» приблизительно на 10-15%, а «вторички» - почти на 10%.
В настоящее время застройщикам более выгодно сдерживать продажи, так как стройматериалы через год или два могут снова вырасти в цене, а квартиры уже проданы без учета этих расходов, заявил генеральный директор центра недвижимости «Квадрат» Павел Антонин.
Падение цен в пределах 5% вполне ожидаемо, полагает гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков. Что касается рынка вторичного жилья, то на нем спада не будет, считает он. Это связано с сокращением числа объектов на рынке.
Как отмечается, летом, если льготная ипотека будет отменена, ожидается подогрев спроса на недвижимость при помощи специальных предложений.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Федеральная антимонопольная служба запросила у застройщиков обоснования роста цен на жилую и нежилую недвижимость за последние годы.
Недвижимость,ФАС,"Российская газета",
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