Первичное жилье подорожает на 10-15% по итогам года

В Москве стоимость жилья летом 2021 года не упадет и в случае отмены льготной ипотеки. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.

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Ожидать снижения цен ни на первичном рынке, ни на «вторичке» не следует, заявила совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Это обусловлено подорожанием строительных материалов, в частности бетона и металла.

В этой связи стоимость жилья в Москве продолжит расти, но уже не так резко, как в 2020 году.

По итогам 2021 года ожидается подорожание «первички» приблизительно на 10-15%, а «вторички» - почти на 10%.

В настоящее время застройщикам более выгодно сдерживать продажи, так как стройматериалы через год или два могут снова вырасти в цене, а квартиры уже проданы без учета этих расходов, заявил генеральный директор центра недвижимости «Квадрат» Павел Антонин.

Падение цен в пределах 5% вполне ожидаемо, полагает гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков. Что касается рынка вторичного жилья, то на нем спада не будет, считает он. Это связано с сокращением числа объектов на рынке.

Как отмечается, летом, если льготная ипотека будет отменена, ожидается подогрев спроса на недвижимость при помощи специальных предложений.