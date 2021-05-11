Первичное жилье подорожает на 10-15% по итогам года

В Москве стоимость жилья летом 2021 года не упадет и в случае отмены льготной ипотеки. Об этом пишет
«Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов рынка.
Ожидать снижения цен ни на первичном рынке, ни на «вторичке» не следует, заявила совладелица инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова. Это обусловлено подорожанием строительных материалов, в частности бетона и металла.
В этой связи стоимость жилья в Москве продолжит расти, но уже не так резко, как в 2020 году.
По итогам 2021 года ожидается подорожание «первички» приблизительно на 10-15%, а «вторички» - почти на 10%.
В настоящее время застройщикам более выгодно сдерживать продажи, так как стройматериалы через год или два могут снова вырасти в цене, а квартиры уже проданы без учета этих расходов, заявил генеральный директор центра недвижимости «Квадрат» Павел Антонин.
Падение цен в пределах 5% вполне ожидаемо, полагает гендиректор Агентства инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков. Что касается рынка вторичного жилья, то на нем спада не будет, считает он. Это связано с сокращением числа объектов на рынке.
Как отмечается, летом, если льготная ипотека будет отменена, ожидается подогрев спроса на недвижимость при помощи специальных предложений.