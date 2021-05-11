Названы популярные регионы для ипотеки

Лидером по числу выданной ипотеки в марте стала Москва, за месяц в столице было оформлено 13,2 тысячи кредитов на покупку жилья. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ , которые приводит « Прайм ».

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На втором месте по числу выданных ипотечных кредитов находится Московская область (10,2 тысячи одобренных заявок). Санкт-Петербург занимает третью позицию с 8,4 тысячи выданных кредитов.

В Тюменской области было оформлено 7,4 тысячи ипотечных кредитов, в Свердловской области – 6,4 тысячи займов на покупку жилья.

В десятку популярных регионов для оформления ипотеки также вошли Башкортостан, Краснодарский край, Новосибирская, Челябинская и Ростовская области.

По данным Банка России, в марте число выданных банками ипотечных кредитов выросло на 22,9%, до 178,1 тысячи, а их объем вырос на 24,2%, до 0,5 триллиона рублей. Средняя ставка по жилищным кредитам в марте составила 7,23% после 7,26% месяцем ранее.