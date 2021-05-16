В России почти перестали дорожать новостройки

Российские новостройки почти перестали дорожать, заметили аналитики. По их мнению, дальнейшего роста цен на квартиры можно уже не ждать, а застройщики вскоре начнут раздавать скидки.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По данным сервиса подбора недвижимости «Циан», средняя стоимость жилья на первичном рынке в мае выросла лишь на 0,2% к апрелю и составила 95 600 рублей за 1 кв. м. Аналитики компании констатировали замедление роста цен в сравнении с динамикой марта–апреля (1,6–1,7%).

С весны 2020 года стоимость жилья в российских новостройках выросла на 21%. К этому привёл бум спроса на льготную ипотеку, наложившийся на дефицит предложения и замедление строек из-за пандемии.

Похожие данные и у других сервисов поиска жилья. «Этажи» сообщили о росте стоимости первичек на 0,56% в мае — до 78 700 рублей за квадратный метр. «Авито Недвижимость» оценило среднюю цену квадратного метра в новостройках в 116 800 рублей.

Рост цен, впрочем, различается в зависимости от региона. В лидерах подорожания — Краснодар, где стоимость первичного жилья за месяц выросла на 6%, и Новосибирск с ростом на 5%. А вот в Москве и Санкт-Петербурге темпы замедлились до 1% и 0,58% соответственно. При этом стоимость квадратного метра в московской первичке в среднем достигает 255 000 рублей.

В целом аналитики «Циана» зафиксировали снижение спроса на новостройки в крупных городах — вопреки предположениям об ажиотаже из-за скорого завершения программы льготной ипотеки и роста ключевой ставки. В «Авито Недвижимости» предположили, что активность покупателей продолжит падать, сдерживая цены. Однако интерес потенциальных покупателей могут подстегнуть скидки от застройщиков, которыми те попытаются компенсировать падение продаж, указали эксперты.

В конце апреля 2020 года в России запустили программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках по 6,5%. Она должна завершиться 1 июля 2021 года. Взять ипотечный кредит можно на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в других регионах. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 15% от стоимости жилья.