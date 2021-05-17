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Россия пережила ипотечный бум

Лера Букина
4 часа назад
В 2020 году граждане России взяли рекордное число ипотечных кредитов — почти на 4 трлн рублей. Еще на 600 млрд рублей они рефинансировали старые ипотечные кредиты под более низкую ставку, что является абсолютным максимумом. Об этом пишут «Известия».
Россия пережила ипотечный бум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых стала драйвером ажиотажного спроса. Также ЦБ резко снизил ключевую ставку, что снизило стоимость кредитов.
Отмечается, что из-за ипотечного ажиотажа поднялись цены на жилье. Так, новостройки стали дороже на 15%, что значительно превышает уровень инфляции.
Власти обсуждают вопрос о продлении льготной ипотеки для новостроек, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Спрос, стимулируемый льготной ипотекой, уже исчерпан. В этой связи сохранение или отмена не столь существенно отразится на рыночной ситуации в целом, считает гендиректор агентства недвижимости Knight Frank Saint-Petersburg, Николай Пашков.
Аналитики акцентируют внимание на ужесточении денежно-кредитной-политики регулятором в настоящее время. Как отмечается, это подтверждается повышением ключевой ставки.
Прогнозируется подорожание новостроек, пока не решен вопрос с ценообразованием на рынке строительных материалов и дефицитом рабочей силы, полагает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Рост цен может достигнуть 10-15% на первичные объекты и 5-6% - на вторичные.
Программа должна быть скорректирована, считают аналитики. Ее, по их мнению, необходимо продлевать только в тех регионах, где спрос еще недостаточный.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жилье в Москве и Подмосковье подорожало из-за льготной ипотеки.
Недвижимость,Николай Пашков,Михаил Мишустин,Центральный банк России,газета "Известия",
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