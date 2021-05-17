Россия пережила ипотечный бум

В 2020 году граждане России взяли рекордное число ипотечных кредитов — почти на 4 трлн рублей. Еще на 600 млрд рублей они рефинансировали старые ипотечные кредиты под более низкую ставку, что является абсолютным максимумом. Об этом пишут
«Известия».
Как отмечается, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых стала драйвером ажиотажного спроса. Также ЦБ
резко снизил ключевую ставку, что снизило стоимость кредитов.
Отмечается, что из-за ипотечного ажиотажа поднялись цены на жилье. Так, новостройки стали дороже на 15%, что значительно превышает уровень инфляции.
Власти обсуждают вопрос о продлении льготной ипотеки для новостроек, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин
.
Спрос, стимулируемый льготной ипотекой, уже исчерпан. В этой связи сохранение или отмена не столь существенно отразится на рыночной ситуации в целом, считает гендиректор агентства недвижимости Knight Frank Saint-Petersburg, Николай Пашков
.
Аналитики акцентируют внимание на ужесточении денежно-кредитной-политики регулятором в настоящее время. Как отмечается, это подтверждается повышением ключевой ставки.
Прогнозируется подорожание новостроек, пока не решен вопрос с ценообразованием на рынке строительных материалов и дефицитом рабочей силы, полагает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Рост цен может достигнуть 10-15% на первичные объекты и 5-6% - на вторичные.
Программа должна быть скорректирована, считают аналитики. Ее, по их мнению, необходимо продлевать только в тех регионах, где спрос еще недостаточный.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что жилье в Москве и Подмосковье подорожало из-за льготной ипотеки.