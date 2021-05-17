Ценам на жилье предрекли долгосрочный рост

В России не ожидается падения цен на квартиры. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Стоимость жилья не падает ни в одной стране, заявил генеральный директор агентства недвижимости БЕНУА и президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский

«В России ценам обеспечен долгосрочный рост, потому что в нашей стране обеспеченность граждан жильем недостаточна. Средний метраж на душу населения в России — 26 кв.м., в сравнении с Германией, где на человека в среднем приходится 39 кв.м., а в США вообще 70 кв.м., то в России еще есть куда стремиться», — подчеркнул он.

По словам эксперта, существует ряд факторов, которые оказывают влияние на цены. Речь идет о ситуации в экономике, доходах граждан, обеспеченности жильем россиян, себестоимости строительства, налоговом бремени на покупку-продажу и владение.

При стабильном росте цен на строительные материалы, в частности, бетон и железо, снижения цен не произойдет, отмечает Щегельский.

Спрос россиян на недвижимость обусловлен во многом действиями властей, а именно льготной ипотечной программой, что становится драйвером роста цен.

Снижение цен в рублях вряд ли ожидается, однако цены, которые выражены в долларах или в условных «килограммах картошки/гречки», могут снижаться, заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

Дешевые метры могут появиться только тогда, когда граждане начнут массово уезжать из какого-то региона, заявил руководитель проекта LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев

По его словам, падать в цене квартиры могут в связи с плохой экологией.