Деревянные дома в России подорожают на 40%

В ближайшее время цены на деревянные дома в России на фоне подорожания пиломатериалов могут вырасти на 20–40%. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации деревянного домостроения, стоимость используемых для строительства лесоматериалов за последний год увеличилась вдвое.

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Подорожание началось примерно год назад. Кроме того, сильно растёт экспорт, что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться в Минпромторг с предложением установить экспортные пошлины на пиломатериалы. Мы очень надеемся хотя бы на какие-то временные меры по стабилизации цен, — сообщили в ассоциации.

Эксперты уточнили, что готовые деревянные дома с отделкой, в которой используется большое количество древесины, могут подорожать на 25–40%, дома без отделки — примерно на 20%.

В ассоциации не исключили, что подорожание пиломатериалов может привести и к росту цен при строительстве многоквартирных домов.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства, по которому древесно-стружечные плиты (ДСП) могут запретить вывозить из страны при нехватке на российских мебельных предприятиях. Объём производства ДСП в 2020 году по сравнению с показателями 2019 года снизился на 1,5%, а экспорт увеличился на 15,8%. Дефицит материала на фабриках сейчас достигает половины потребности.