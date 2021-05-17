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Размер ипотеки стал равен семилетнему заработку

Вероника Полынина
1 час назад
Средний размер ипотечного кредита в России на первичном рынке за год вырос на 19% при росте доходов всего на 200 рублей. Такие данные приводят аналитики ЦИАН, передает ТАСС.
Размер ипотеки стал равен семилетнему заработку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
За прошедший год срок ипотечного кредитования вырос почти на полтора года и составил в среднем 20 лет и 4 месяца. Сумма займа выросла на 19% - с 3,08 млн рублей в первом квартале 2020 года (когда ипотека выдавалась под 8-9% годовых) до 3,68 млн рублей в первом квартале 2021 года (по льготной программе 6,5% годовых).
Размер ипотечного кредита, таким образом, стал сравним с семи годовыми заработками, тогда как год назад он равнялся доходу за шесть лет.
При этом средний уровень доходов после вычета налогов в России за год вырос всего на 200 рублей.
Аналитики отмечают, что резкий рост количества средних зарплат в сумме ипотеки начался в 2020 году, а в первом квартале 2021 года было зафиксировано увеличение на 13 месячных зарплат в годовом выражении. Для сравнения, с 2015 по 2019 год количество средних зарплат в сумме ипотечного кредита выросло всего на семь месяцев.
Как сообщал «Рамблер», в нынешнем году российские банки снизят уровень одобрения заявок на выдачу ипотечных кредитов примерно на 10%, считают экономисты, связывая это с повышением ключевой ставки ЦБ РФ и весьма вероятным ростом ставок по ипотеке. Сворачивание программы льготной ипотеки при поднявшихся из-за нее ценах приведет к тому, что желающих взять кредит на покупку квартиры станет значительно меньше.
Недвижимость,ЦИАН,Центральный банк России,ИТАР-ТАСС,
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