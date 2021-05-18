Траты на жилье могут включить в расчет инфляции

По данным издания, стоимость недвижимости может быть включена в ИПЦ не напрямую, а в виде вмененной ренты, то есть стоимости услуг по содержанию жилья его собственниками.

Прямой зависимости вмененной ренты от цены недвижимости нет, и стоимость жилья включать в расчет индекса потребительских цен. В состав вмененной ренты, в числе прочего, входит ремонт и страховка жилья, а также другие услуги, направленные на содержание недвижимости. Цены на эти услуги формируются с учетом множества факторов. В том числе они зависят от стоимости стройматериалов и работы специалистов, а также от размера квартиры и ее стоимости.