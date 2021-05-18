Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

СМИ: в России расходы на жилье могут включить в расчет инфляции

ТК «Звезда»иещё 3
34 минуты назад
В России в расчет индекса потребительских цен – инфляции – могут внести учет расходов на жилье. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в правительстве.
Траты на жилье могут включить в расчет инфляции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным издания, стоимость недвижимости может быть включена в ИПЦ не напрямую, а в виде вмененной ренты, то есть стоимости услуг по содержанию жилья его собственниками.
В Росстате подобные планы подтвердили, сообщается, что там собираются заняться анализом этой возможности. Будет объявлен открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы.
«Если оценивать вес расходов на вмененную ренту в текущем потреблении, то экспериментальные расчеты, проведенные в 2015-2017 годы, показали, что доля трат на жилищные услуги, производимых владельцами жилых помещений для собственного потребления, в России составляла почти пятую часть всех расходов», - приводит издание слова представителей пресс-службы Росстата.
Прямой зависимости вмененной ренты от цены недвижимости нет, и стоимость жилья включать в расчет индекса потребительских цен. В состав вмененной ренты, в числе прочего, входит ремонт и страховка жилья, а также другие услуги, направленные на содержание недвижимости. Цены на эти услуги формируются с учетом множества факторов. В том числе они зависят от стоимости стройматериалов и работы специалистов, а также от размера квартиры и ее стоимости.
Недвижимость,Экономика,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители