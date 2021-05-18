Спрос рухнул: Россияне отвернулись от Турции

В апреле спрос на аренду жилья в Турции среди россиян снизился почти вдвое. Об этом сообщает «Лента.ру».

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13 апреля, как сообщал «Рамблер», вице-премьер Татьяна Голикова объявила об ограничении с 15 апреля до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией для профилактики завоза коронавирусной инфекции.

Согласно данным Turk.Estate, до тех пор спрос среди россиян на аренду жилья в Турции рост в течение трех месяцев подряд. В апреле он снизился по сравнению с мартом на 44%. В частности, в сегменте аренды частных домов и вилл было зафиксировано падение спроса на 46%, в сегменте аренды квартир — на 43,5%.

При этом по сравнению с апрелем 2020 года в апреле 2021-го спрос на аренду недвижимости в Турции среди россиян вырос почти на 60%.