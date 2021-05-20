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Эксперт рассказал, что будет со ставками по ипотеке в России

Праймиещё 3
3 часа назад
Российские банки в ближайшее время будут повышать ставки по ипотеке, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
Банки повысят ставки по ипотеке
Фото: © РИА Новости. Наталья Селиверстова © РИА Новости. Наталья Селиверстова
Банки весной активно снижали ставки по льготой ипотеке на жилье в новостройках.
"Тем не менее, в ближайшее время мы все же увидим рост ипотечных ставок. Срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля, кроме того, фондирование постепенно становится дороже", — заявила Носова.
Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%.
Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. При этом ЦБ РФ выступил в феврале за сворачивание программы с возможностью ее сохранения в отдельных регионах.
Недвижимость,Ирина Носова,Центральный банк России,РИА Новости,
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