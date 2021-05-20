Купить жилье в Сочи стало почти невозможным

В Сочи объем продаваемого жилья в новостройках сократился до минимума: такой недвижимости на рынке сейчас не более 200 тысяч квадратных метров, пишет «Коммерсантъ»
. На фоне медленного вывода новых лотов в ближайшие несколько месяцев предложение может практически достигнуть нуля, прогнозируют аналитики, опрошенные изданием.
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По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за повышенного спроса на первичную недвижимость из-за программы льготной ипотеки по 6,5%. Кроме того, в Сочи ожидается мораторий на выдачу разрешений на новые стройки с 1 июля, и застройщики придерживают квартиры. Мало предложений и на вторичном рынке жилья, говорит эксперт агентства недвижимости «Империя» Мурад Султанов
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Мурад Султанов, эксперт агентства недвижимости «Империя»: «Все, что было самым интересным на вторичном рынке, уже разобрали. Некоторые люди просто сняли свои квартиры с продажи, другие настолько увеличили стоимость, что стало уже неинтересно с точки зрения покупки «вторички». Во-первых, квартир стало меньше по количеству, многие застройщики остановили продажи либо часть квартир убрали в резерв. Я не думаю, что квартир не останется совсем, но я думаю, что путем стоимости квадратного метра они будут сдерживать большие продажи, чтобы что-то продавать в ближайшие два года, пока будет действовать мораторий на выдачу разрешений на строительство, который с 1 июля стартует. По многим застройкам 350-400 тысяч рублей за квадратный метр — это какой-то бизнес-класс, который имеет доступность до моря, и эта отметка в 400 тысяч — это некий психологический барьер, люди не готовы дороже покупать. Соответственно, сейчас ожидается три старта продаж у нас в ближайшее время, и естественно, если они стартуют 20-02-50 тысяч рублей за квадратный метр, то их разберут, я думаю, что за две недели. Но я думаю, что они выставят дороже 300 тысяч. На других курортах идентичная история — мы смотрим и Анапу, и Крым. Резкий интерес на эти направления начал поднимать цены. Если раньше там можно было что-то за 50-60 тысяч рублей купить за квадратный метр, то теперь в любом случае от ста».
На фоне недостатка предложения покупатели сталкиваются с проблемами с уже купленным жильем, говорит глава PR-агентства Ольги Карауловой Ольга Караулова. Она сама искала квартиру в Сочи:
Ольга Караулова, глава PR-агентства Ольги Карауловой: «Мы рассматривали Адлер и рассматривали Большой Сочи. В Адлере риелторы рассказывают такие веселые истории: застройщик получил разрешение на строительство, построил, риелтор продает эти квартиры, и потом застройщик оказывается в тюрьме, потому что было получено разрешение на три этажа, а застройщик построил 17 этажей. Остальные этажи нужно отпилить, людям каким-то образом нужно деньги раздать, то есть бардак творится полный. Дальше я смотрела двухэтажный дом, там семь-восемь квартир, квартира продается за 3-3,5 млн рублей. Я спрашиваю, а что там по документам? И получаю ответ, что в этом помещении находится гараж. Что значит гараж? И риелтор такие большие глаза делает: «Ну как вы не понимаете, это же жилой гараж. Здесь можно жить, его летом можно в аренду сдавать туристам. И свет, газ, канализация — здесь все это есть».
По мнению экспертов, то, что цены на квартиры в Сочи сравнимы с жильем в центре Москвы, мировая практика. Например, недвижимость в Монако стоит столько же, сколько в центре Парижа. По прогнозам экспертов, к июлю стоимость жилья в новостройках Сочи обгонит показатели московского рынка.