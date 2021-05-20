Купить жилье в Сочи стало почти невозможным

Мурад Султанов, эксперт агентства недвижимости «Империя»: «Все, что было самым интересным на вторичном рынке, уже разобрали. Некоторые люди просто сняли свои квартиры с продажи, другие настолько увеличили стоимость, что стало уже неинтересно с точки зрения покупки «вторички». Во-первых, квартир стало меньше по количеству, многие застройщики остановили продажи либо часть квартир убрали в резерв. Я не думаю, что квартир не останется совсем, но я думаю, что путем стоимости квадратного метра они будут сдерживать большие продажи, чтобы что-то продавать в ближайшие два года, пока будет действовать мораторий на выдачу разрешений на строительство, который с 1 июля стартует. По многим застройкам 350-400 тысяч рублей за квадратный метр — это какой-то бизнес-класс, который имеет доступность до моря, и эта отметка в 400 тысяч — это некий психологический барьер, люди не готовы дороже покупать. Соответственно, сейчас ожидается три старта продаж у нас в ближайшее время, и естественно, если они стартуют 20-02-50 тысяч рублей за квадратный метр, то их разберут, я думаю, что за две недели. Но я думаю, что они выставят дороже 300 тысяч. На других курортах идентичная история — мы смотрим и Анапу, и Крым. Резкий интерес на эти направления начал поднимать цены. Если раньше там можно было что-то за 50-60 тысяч рублей купить за квадратный метр, то теперь в любом случае от ста».