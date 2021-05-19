Изменения вносятся в закон «О государственной регистрации недвижимости», согласно которому граждане в рамках так называемой дачной амнистии могут упрощённо оформить права на индивидуальные жилые, садовые, дачные дома и хозяйственные постройки.

В связи с этим они предлагают отменить необходимость получения дополнительных согласований на уже построенные объекты. После внесения сведений о таких объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) орган госвласти или орган местного самоуправления получит уведомление о регистрации в срок не более чем пять рабочих дней со дня внесения таких сведений.