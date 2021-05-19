При этом с регистрацией собственности на приаэродромных территориях возникли сложности, поскольку для этого у владельца должно быть согласование оператора аэродрома на строительство дома. Такой документ можно получить только при наличии заключения Роспотребнадзора
, для выдачи которого экспертам необходимо замерить уровень авиационного шума. В среднем стоимость экспертизы составляет 35 тысяч рублей на каждый объект, а её продолжительность — три месяца. Таким образом, гражданам приходится дополнительно тратить деньги и время, подчёркивают авторы законопроекта.