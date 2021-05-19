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«Дачную амнистию» предложили распространить на участки возле аэродромов

Парламентская газетаиещё 2
3 часа назад
Депутаты от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым внесли в Государственную Думу законопроект об упрощении регистрации недвижимости возле аэродромов.
Изменения вносятся в закон «О государственной регистрации недвижимости», согласно которому граждане в рамках так называемой дачной амнистии могут упрощённо оформить права на индивидуальные жилые, садовые, дачные дома и хозяйственные постройки.
При этом с регистрацией собственности на приаэродромных территориях возникли сложности, поскольку для этого у владельца должно быть согласование оператора аэродрома на строительство дома. Такой документ можно получить только при наличии заключения Роспотребнадзора, для выдачи которого экспертам необходимо замерить уровень авиационного шума. В среднем стоимость экспертизы составляет 35 тысяч рублей на каждый объект, а её продолжительность — три месяца. Таким образом, гражданам приходится дополнительно тратить деньги и время, подчёркивают авторы законопроекта.
В связи с этим они предлагают отменить необходимость получения дополнительных согласований на уже построенные объекты. После внесения сведений о таких объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) орган госвласти или орган местного самоуправления получит уведомление о регистрации в срок не более чем пять рабочих дней со дня внесения таких сведений.
В феврале 2021 года Росреестр разработал законопроект, который разрешает не согласовывать строительство частных домов, гаражей и бань с операторами аэродромов.
Президент России Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон, продлевающий так называемую дачную амнистию до 1 марта 2026 года. Закон разрешает применять упрощённый порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном не только под садоводство, но и для строительства индивидуальных домов или для ведения личного подсобного хозяйства.
Новый закон разрешает применять упрощённый порядок регистрации прав на жилой или садовый дом на участке, предназначенном не только под садоводство, но для строительства индивидуальных домов или для ведения личного подсобного хозяйства. При этом строение должно соответствовать параметрам объекта ИЖС, закреплённым в Градостроительном кодексе.
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