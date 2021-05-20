В Сочи нашли квартиру за 2 млрд рублей

Квартира обладает посредственными характеристиками. Ее общая площадь 91 кв. м., в ней есть две спальни, кухня и лоджия. Квартира находится на 11 этаже 21-этажного жилого комплекса, который располагается в центре города. Как уверяют риелторы, это позволит «пользоваться всеми достоинствами центра курорта».
Ранее «Рамблер» писал, что найден самый дешевый билет в Сочи с датами вылета 24 мая и 4 июня. Перелет обойдется туристам всего в 3,5 тыс. рублей. Рейсы выполнят компании Smartavia и Royal Flight.