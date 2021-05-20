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В Сочи нашли квартиру за 2 млрд рублей

Анастасия Кирсанова
5 часов назад
На курорте в Сочи была обнаружена квартира стоимостью около 2 млрд рублей. Объявление было опубликовано на сайте «Циан».
В Сочи нашли квартиру за 2 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Квартира обладает посредственными характеристиками. Ее общая площадь 91 кв. м., в ней есть две спальни, кухня и лоджия. Квартира находится на 11 этаже 21-этажного жилого комплекса, который располагается в центре города. Как уверяют риелторы, это позволит «пользоваться всеми достоинствами центра курорта».
При этом в квартире сделан скромный ремонт и она обставлена недорогой мебелью.
Ранее «Рамблер» писал, что найден самый дешевый билет в Сочи с датами вылета 24 мая и 4 июня. Перелет обойдется туристам всего в 3,5 тыс. рублей. Рейсы выполнят компании Smartavia и Royal Flight.
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