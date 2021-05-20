В Сочи кончается жилье

На сочинском курорте количество продаваемого жилья упало до минимума. В настоящее время суммарно в продаже находится около 200 тыс. кв. м.

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По информации , которую предоставила сочинская компания недвижимости Nedvex, такая обстановка сложилась из-за наплыва желающих приобрести недвижимость. Также застройщики не успели ввести в эксплуатацию готовые дома.

Аналитики считают, что ситуация стабилизируется через несколько месяцев. Тем временем из-за дефицита имеющаяся недвижимость может стоить выше рыночной стоимости.

Например «Рамблер» ранее писал о квартире, стоимостью в 2 млрд рублей. Она располагается в центре Сочи. Ее общая площадь 91 кв. м, в ней есть две спальни, кухня и лоджия. Квартира находится на 11 этаже 21-этажного жилого комплекса.