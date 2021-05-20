В Москве рекордно вырос спрос на "вторичку"

Интерес покупателей к вторичному жилью в Москве за год с апреля 2020 года вырос в пять раз, подсчитали аналитики «ИНКОМ-Недвижимости».
Спрос на вторичку в Санкт-Петербурге за это время вырос на 40%. Эксперты прогнозируют, что на фоне резко подорожавших новостроек интерес к вторичному рынку будет расти и дальше.
«Спрос на вторичное жилье увеличивается ввиду роста цен на первичном рынке, а также в целом увеличения доступности ипотеки, позволяющей приобрести жилье ближе к центру», - рассказал «Фонтанке» генеральный директор М2 Вячеслав Дусалеев.
Он отмечает, что вторичка покупается в том числе и для сдачи в аренду, став более дешевым инвестиционным активом, чем квартиры в новостройках.
Доля ипотеки на вторичном рынке ниже, чем на первичном, с ее помощью приобретается около 30% вторичного жилья. Среднее значение остается неизменным в течение нескольких лет.
«Рамблер» писал, что в апреле лидером роста цен на недвижимость на вторичном рынке стала Пенза, за месяц квадратный метр там подорожал на 6,43%, до 57,7 тысячи рублей. Второе место занял Улан-Удэ, где квадратный метр вторичного жилья в апреле вырос в цене на 5,35%. В Москве вторичка подорожала на 2,08% за месяц. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве составила 251,5 тысячи рублей.