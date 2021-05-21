Сочи и Калининград: Россияне скупают жилье у моря

Аналитики связывают рост популярности недвижимости в курортных городах России с доступной ипотекой. При этом особенно интересен для покупателей оказался самостоятельный городской округ «Сириус» недалеко от Сочи, который постепенно становится полноценным городом с развитой инфраструктурой.

«Рамблер» писал, что в Сочи ощущается дефицит на рынке недвижимсти. В настоящее время суммарно в продаже находится около 200 тыс. кв. м. По данным компании Nedvex, такая ситуация сложилась из-за наплыва желающих приобрести квартиры, а также из-за того, что застройщики не успели ввести в эксплуатацию готовые дома.