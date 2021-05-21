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Сочи и Калининград: Россияне скупают жилье у моря

Алиса Селезнёва
3 часа назад
Россияне начали скупать недвижимость в курортных городах, объем сделок с начала 2021 года увеличился в полтора раза. Об этом со ссылкой на исследование экосистемы недвижимости ВТБ «Метр квадратный» (М2) пишет ТАСС.
Сочи и Калининград: Россияне скупают жилье у моря
Фото: ТАССТАСС
По данным экспертов, лидером по числу сделок стали Краснодарский край, Карелия и Калининградская область.
«Одним из факторов роста спроса стала доступная ипотека. Летом М2 также прогнозирует увеличение числа сделок в 1,5 раза», - отметили в компании.
Аналитики связывают рост популярности недвижимости в курортных городах России с доступной ипотекой. При этом особенно интересен для покупателей оказался самостоятельный городской округ «Сириус» недалеко от Сочи, который постепенно становится полноценным городом с развитой инфраструктурой.
«Рамблер» писал, что в Сочи ощущается дефицит на рынке недвижимсти. В настоящее время суммарно в продаже находится около 200 тыс. кв. м. По данным компании Nedvex, такая ситуация сложилась из-за наплыва желающих приобрести квартиры, а также из-за того, что застройщики не успели ввести в эксплуатацию готовые дома.
Недвижимость,Банк ВТБ,ИТАР-ТАСС,
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