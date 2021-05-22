Переоценили возможности: ипотечные квартиры вернутся на рынок

Он объяснил, что "те, кто мог обслуживать ипотеку, они ее взяли тогда, когда она была не такой льготной, сейчас ринулись те, кто соблазнился на эти якобы небольшие проценты. Но самое смешное, что пока они решали, пока брали ипотеку, цены выросли, и по сути цена покупки стала больше, и платеж стал примерно таким же, как при той ипотеке, которая была 9-12%. По сути, это нехороший самообман. Я полагаю, что до половины из тех, кто в последние 1,5-2 года взял ипотеку, будут испытывать очень серьезные затруднения с платежами".