Раскрыто самое удачное время для покупки квартиры

Самое лучшее время для покупки жилья наступит с 1 июля. Цены на недвижимость могут снизиться до 5%, а в переоценённых проектах — и до 10%, приводит мнение замдиректора департамента по продажам новостроек риелторской фирмы Валерия Кочеткова Life.