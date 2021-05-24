Украинцы ринулись скупать жильё в Москве

Киевляне за последний месяц ринулись скупать жильё в Москве и вышли в лидеры по уровню спроса на недвижимость в столице, если не считать самих москвичей. Об этом сообщили аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Помимо украинцев квартиры в российской столице покупают выходцы из Белоруссии и США. Эксперты рассказали, что с 20 апреля по 20 мая 2021 года покупкой недвижимости в Москве интересовались жители более чем 830 российских и зарубежных городов, сообщила «Лента.ру». На жителей Киева пришлось более 6% региональных запросов — они обошли жителей Санкт-Петербурга (3,8%). 99% людей, искавших недвижимость в Москве, покупали жильё. Оставшийся 1% сделок пришёлся на коммерческую недвижимость. При этом риелторы отметили, что в России не дают ипотеку иностранцам, поскольку это слишком рискованно для банков. «Тренд на беспроблемные сделки как для жителей Украины, так и других близких нам стран, сохранится. Это связано, например, с тем, что ежегодно в нашу страну приезжает более полумиллиона граждан Украины, и они часто покупают здесь недвижимость», — пояснили эксперты. Cпрос на жильё в депрессивных районах В начале мая руководитель аналитического центра «Циана» Алексей Попов
рассказал , что жильё в депрессивных районах Москвы пользуется наибольшим спросом. Речь о Капотне, Бирюлёве и Гольянове. Так происходит из-за относительно низкой стоимости квадратного метра на жильё в районах, которые имеют не самую благоприятную репутацию. По словам Попова, низкий ценник за квадратный метр на жильё в Капотне обусловлен соседством с нефтеперерабатывающим заводом и ТЭЦ. Он также добавил, что цены в районах Бирюлёво Западное и Бирюлёво Восточное колеблются от 190 000 до 195 000 рублей за квадратный метр из-за недостаточно развитой транспортной инфраструктуры. Однако жильё может подорожать — власти обсуждают строительство Бирюлёвской линии метро. Средняя цена квадратного метра в Гольянове составляет 215 000 рублей — район славится плотным трафиком на Щёлковском шоссе, дефицитом общественного транспорта и напряжённой социальной обстановкой. Цены на жильё в регионах В 14 российских городах с апреля 2020 года по апрель 2021-го цены на жилье выросли сильнее, чем в столице, сообщили аналитики из группы компаний SRG. Сильнее всего по росту цен на жильё за год Москву обогнала подмосковная Балашиха. За ней идут Калининград, Санкт-Петербург, Пенза и Сочи. Ранее «Секрет» писал , что недвижимость в Сочи почти догнала в цене московскую. К резкому росту стоимости курортного жилья привели ограничения перелётов в другие страны и льготная ипотека. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .