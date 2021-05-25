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Киевляне переезжают в Москву: украинцы начали скупать жилье в столице России

Елена Прошина
51 минуту назад
За последний месяц (в период с 20 апреля по 20 мая 2021 года) Киев опередил Санкт-Петербург по спросу на недвижимость в Москве, следует из материалов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленных «Ленте.ру». Помимо граждан Украины, квартиры в российской столице приобретают выходцы из Белоруссии и США, отмечают риелторы.
По данным брокеров, в апреле-мае покупкой недвижимости в Москве интересовались жители более чем 830 российских и зарубежных городов и населенных пунктов. При этом в указанный период жители Киева вышли на первое место (если не считать самих москвичей) по уровню интереса к столичной недвижимости, опередив выходцев из Санкт-Петербурга. На киевлян пришлось более 6 процентов региональных запросов на покупку московской недвижимости, доля интересантов из Петербурга составила 3,8 процента.
Среди кинувшихся скупать недвижимость в Москве 99 процентов выбирали жилье, еще 1 процент сделок пришелся на коммерческую недвижимость, подсчитали эксперты. Но ипотеку иностранцам в России не дают, отмечают они, так как это слишком рискованно для банков.
«Тренд на беспроблемные сделки как для жителей Украины, так и других близких нам стран, сохранится. Это связано, например, с тем, что ежегодно в нашу страну приезжает более полумиллиона граждан Украины и они часто покупают здесь недвижимость. Внесение США в список недружественных стран пока не привело к появлению каких-то препон в плане сделок с недвижимостью», — заключают риелторы.
Ранее сообщалось, что в Москве начали скупать «убитые» квартиры: жилье без ремонта прежде всего интересно инвесторам — сделав ремонт, его можно перепродать подороже или сдавать в аренду. Всего в апреле 2021-го в столице продавалось около 10 тысяч квартир, требующих серьезных вложений в обновление.

Большинством получивших российские паспорта в 2020 году оказались украинцы

Почти все иностранцы, получившие российское гражданство в 2020 году — выходцы из бывших союзных республик, передает ТАСС.
В МВД России уточнили, что речь идет о 98% (640 тыс. человек). При этом большинство из них — граждане Украины — 62%.
В лидерах также оказались граждане Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана (3,5%) и Азербайджана (3,5%).
В ведомстве отметили, что последние 5 лет число иностранных граждан, получающих гражданство России, растет.
Ранее министр внутренних дел самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет заявил, что более 500 тыс. жителей самопровозглашенной ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке.
24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

Украинцы в 2019 году начали скупать российское жилье

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост интереса к покупке долей в квартирах со стороны выходцев из стран бывшего СССР. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении редакции).
Спрос покупателей-иностранцев на доли в недвижимости продиктован необходимостью получить официальный статус на территории России. Как отмечают в компании, подавляющее большинство подобных заявок — 90 процентов — поступает от жителей Украины, которым, наряду с гражданами Белоруссии, Киргизии и Казахстана, доступно получение вида на жительство по упрощенной схеме. Чтобы оформить ВНЖ таким образом, приезжий должен владеть недвижимостью, доступной для фактического проживания — от четырех квадратных метров, говорится в материалах «Доли.ру».
«В последнее время мы наблюдаем рост приобретения долей клиентами из Украины. Представителей Казахстана пока нет. Киргизы и белорусы занимают оставшуюся долю рынка. Волнения, которые недавно наблюдались в Киргизии, повлияли на рост клиентов из этой страны«, — прокомментировал тенденцию генеральный директор компании Игорь Аболемов.

В 2019 году граждане Украины проявили интерес к недвижимости в Сочи

Наибольшее число иностранцев, покупающих квартиры в Сочи, — граждане Украины. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы риелторского агентства.
«По данным риелторов, на украинцев в Сочи приходится 29 процентов „иностранных“ продаж квартир», — пишет Lenta.ru.
За украинцами расположились граждане Белоруссии — 25%, на третьем месте казахстанцы — они занимают 19% «иностранных» продаж квартир. Кроме них, сочинским жильем интересуются жители Абхазии (8% продаж), а также граждане США, Турции, Эстонии, Германии, Израиля и Китая.
Но если речь заходит не о квартирах, а о частных домах, то ситуация с тремя лидирующими позициями оказывается полностью противоположной — пьедестал между собой делят граждане Казахстана и Белоруссии с 26% продаж, далее идут граждане Украины с 19% международных сделок. При этом, по словам риэлторов, квартиры иностранцы покупают для личного пользования, тогда как дома покупаются для того, чтобы делать из них объекты туристического размещения.

Медведчук: Сейчас больше половины украинцев хорошо относятся к России

То, что количество украинцев, которые хорошо относятся к России, превышает 50%, и то, что этих людей становится все больше — это уже устойчивая тенденция, заявил 25 апреля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя обнародованные ранее результаты соответствующего соцопроса.
Медведчук напомнил, что 54% украинцев в настоящий момент «хорошо или очень хорошо» относятся к России, согласно данным совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и «Левада-Центром». Он отдельно подчеркнул, что показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015-го.
Рамблер
«Это происходило несмотря на все действия Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики. Это происходит и сейчас, при президенте Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию, дискриминационные нормы закона о среднем образовании, открытое игнорирование прав русскоязычного населения и прихожан УПЦ — единственной канонической православной церкви в Украине», — отметил оппозиционный политик.
Медведчук убежден, что улучшение отношения к России свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между странами, а также восстановления экономических связей и нормализации отношений.
«Сегодняшние испытания, которые переживают народы Украины и России, частичное снятие с повестки дня конфликтных вопросов помогут дальнейшей переоценке той ситуации, в которой оказались наши страны, переосмыслению принципов соседства и дальнейшему улучшению отношения как украинцев к России, так и россиян к Украине», — отметил политик.
«Это очевидное изменение — дальнейший рост числа украинцев, которые позитивно относятся к России, — ставит перед украинской властью задачу: следовать чаяниям своих граждан и наполнить реальным политическим содержанием отношения между нашими странами», — резюмировал Медведчук.
ИА REGNUM напоминает, что ранее в этом году пресс-секретарь России Дмитрий Песков, комментируя результаты аналогичного соцопроса об отношении жителей России и Украины друг к другу, заявил, что Владимир Путин относится к народу Украины «с огромным уважением». Песков добавил, что прежнее украинское руководство не отвечало в этом отношении взаимностью.

История вопроса

Украина с декабря 1922 и по 24 августа 1991 года была союзной республикой. До 10 августа 2012 года в законе Украины «О языках в Украинской ССР» русский язык был одним из языков межнационального общения, который должны были знать должностные лица наравне с украинским.
16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Вопрос отделения от Украины и возвращения в состав России жители Крыма подняли после украинского государственного переворота и начала гражданской войны. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.
Отношения между Украиной и Россией являются напряжёнными - действуют санкции Украины в отношении России и контрмеры.
Недвижимость,Видео,Игорь Корнет,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,Владимир Путин,РПЦ,Левада-центр,МВД,Lenta.ru,ИА REGNUM,ИТАР-ТАСС,
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