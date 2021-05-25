За последний месяц (в период с 20 апреля по 20 мая 2021 года) Киев опередил Санкт-Петербург по спросу на недвижимость в Москве, следует из материалов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», предоставленных «Ленте.ру». Помимо граждан Украины, квартиры в российской столице приобретают выходцы из Белоруссии и США, отмечают риелторы.

По данным брокеров, в апреле-мае покупкой недвижимости в Москве интересовались жители более чем 830 российских и зарубежных городов и населенных пунктов. При этом в указанный период жители Киева вышли на первое место (если не считать самих москвичей) по уровню интереса к столичной недвижимости, опередив выходцев из Санкт-Петербурга. На киевлян пришлось более 6 процентов региональных запросов на покупку московской недвижимости, доля интересантов из Петербурга составила 3,8 процента.

Среди кинувшихся скупать недвижимость в Москве 99 процентов выбирали жилье, еще 1 процент сделок пришелся на коммерческую недвижимость, подсчитали эксперты. Но ипотеку иностранцам в России не дают, отмечают они, так как это слишком рискованно для банков.

«Тренд на беспроблемные сделки как для жителей Украины, так и других близких нам стран, сохранится. Это связано, например, с тем, что ежегодно в нашу страну приезжает более полумиллиона граждан Украины и они часто покупают здесь недвижимость. Внесение США в список недружественных стран пока не привело к появлению каких-то препон в плане сделок с недвижимостью», — заключают риелторы.

Ранее сообщалось, что в Москве начали скупать «убитые» квартиры: жилье без ремонта прежде всего интересно инвесторам — сделав ремонт, его можно перепродать подороже или сдавать в аренду. Всего в апреле 2021-го в столице продавалось около 10 тысяч квартир, требующих серьезных вложений в обновление.

Почти все иностранцы, получившие российское гражданство в 2020 году — выходцы из бывших союзных республик, передает ТАСС.

МВД России уточнили, что речь идет о 98% (640 тыс. человек). При этом большинство из них — граждане Украины — 62%.

В лидерах также оказались граждане Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана (3,5%) и Азербайджана (3,5%).

В ведомстве отметили, что последние 5 лет число иностранных граждан, получающих гражданство России, растет.

Ранее министр внутренних дел самопровозглашенной ЛНР Игорь Корнет заявил, что более 500 тыс. жителей самопровозглашенной ДНР и ЛНР получили российское гражданство в упрощенном порядке.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост интереса к покупке долей в квартирах со стороны выходцев из стран бывшего СССР. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости «Доли.ру» (есть в распоряжении редакции).

Спрос покупателей-иностранцев на доли в недвижимости продиктован необходимостью получить официальный статус на территории России. Как отмечают в компании, подавляющее большинство подобных заявок — 90 процентов — поступает от жителей Украины, которым, наряду с гражданами Белоруссии, Киргизии и Казахстана, доступно получение вида на жительство по упрощенной схеме. Чтобы оформить ВНЖ таким образом, приезжий должен владеть недвижимостью, доступной для фактического проживания — от четырех квадратных метров, говорится в материалах «Доли.ру».

«В последнее время мы наблюдаем рост приобретения долей клиентами из Украины. Представителей Казахстана пока нет. Киргизы и белорусы занимают оставшуюся долю рынка. Волнения, которые недавно наблюдались в Киргизии, повлияли на рост клиентов из этой страны«, — прокомментировал тенденцию генеральный директор компании Игорь Аболемов.

Наибольшее число иностранцев, покупающих квартиры в Сочи, — граждане Украины. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на материалы риелторского агентства.

«По данным риелторов, на украинцев в Сочи приходится 29 процентов „иностранных“ продаж квартир», — пишет Lenta.ru.

За украинцами расположились граждане Белоруссии — 25%, на третьем месте казахстанцы — они занимают 19% «иностранных» продаж квартир. Кроме них, сочинским жильем интересуются жители Абхазии (8% продаж), а также граждане США, Турции, Эстонии, Германии, Израиля и Китая.

Но если речь заходит не о квартирах, а о частных домах, то ситуация с тремя лидирующими позициями оказывается полностью противоположной — пьедестал между собой делят граждане Казахстана и Белоруссии с 26% продаж, далее идут граждане Украины с 19% международных сделок. При этом, по словам риэлторов, квартиры иностранцы покупают для личного пользования, тогда как дома покупаются для того, чтобы делать из них объекты туристического размещения.

То, что количество украинцев, которые хорошо относятся к России, превышает 50%, и то, что этих людей становится все больше — это уже устойчивая тенденция, заявил 25 апреля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук , комментируя обнародованные ранее результаты соответствующего соцопроса.

Медведчук напомнил, что 54% украинцев в настоящий момент «хорошо или очень хорошо» относятся к России, согласно данным совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и «Левада-Центром» . Он отдельно подчеркнул, что показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015-го.

Рамблер

«Это происходило несмотря на все действия Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики. Это происходит и сейчас, при президенте Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию, дискриминационные нормы закона о среднем образовании, открытое игнорирование прав русскоязычного населения и прихожан УПЦ — единственной канонической православной церкви в Украине», — отметил оппозиционный политик.

Медведчук убежден, что улучшение отношения к России свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между странами, а также восстановления экономических связей и нормализации отношений.

«Сегодняшние испытания, которые переживают народы Украины и России, частичное снятие с повестки дня конфликтных вопросов помогут дальнейшей переоценке той ситуации, в которой оказались наши страны, переосмыслению принципов соседства и дальнейшему улучшению отношения как украинцев к России, так и россиян к Украине», — отметил политик.

«Это очевидное изменение — дальнейший рост числа украинцев, которые позитивно относятся к России, — ставит перед украинской властью задачу: следовать чаяниям своих граждан и наполнить реальным политическим содержанием отношения между нашими странами», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в этом году пресс-секретарь России Дмитрий Песков , комментируя результаты аналогичного соцопроса об отношении жителей России и Украины друг к другу, заявил, что Владимир Путин относится к народу Украины «с огромным уважением». Песков добавил, что прежнее украинское руководство не отвечало в этом отношении взаимностью.

История вопроса

Украина с декабря 1922 и по 24 августа 1991 года была союзной республикой. До 10 августа 2012 года в законе Украины «О языках в Украинской ССР» русский язык был одним из языков межнационального общения, который должны были знать должностные лица наравне с украинским.

16 марта 2014 года в Крыму прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Вопрос отделения от Украины и возвращения в состав России жители Крыма подняли после украинского государственного переворота и начала гражданской войны. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.