«Сумасшедшие темпы»: жилье в Сочи подорожало на 40%

На фоне ажиотажного спроса на жилье в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей. Об этом со ссылкой на данные ЦИАН пишет Forbes.

Участники рынка отмечают, что цены на жилье в Сочи «растут сумасшедшими темпами» и бьют все рекорды.

«Квартиры в новостройках, продававшиеся по 90 000-100 000 за квадратный метр, теперь стоят в районе 300 000-400 000 за квадратный метр, однако и на них спрос остается высоким. У нас были случаи, когда застройщик только за первую половину дня дважды поднимал стоимость квадратного метра, сначала на 20 000 рублей, затем на 30 000 рублей. В итоге те, кто успел приобрести даже небольшую студию площадью 30 квадратных метров, зарабатывали на этом 1,5 млн рублей за день», - рассказал директор центра недвижимости и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков.

Участники рынка связывают ажиотажный спрос на жилье в городе с закрытыми границами, возможностью работать удаленно, инвестиционной привлекательностью Сочи, ограниченным числом предложений и льготной ипотекой. По данным риэлторов, в апреле число сделок на первичном рынке выросло на 80% относительно марта.

При этом в марте власти города объявили, что вводят мораторий на строительство многоквартирных домов в Сочи с 1 июля 2021 года и до создания Генерального плана города, а ранее была запрещена точечная застройка курорта. Это привело к резкому сокращению предложений на рынке недвижимости.

По данным Nedvex, текущий объем предложения на рынке составляет 200 000 квадратных метров. Если спрос сохранится на уровне показателей апреля, то этого запаса жилья хватит на три с половиной месяца.