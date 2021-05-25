Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Апартаменты в Москве резко подорожали

Lenta.ru
3 часа назад
К маю 2021 года средневзвешенная цена квадратного метра (СВЦ) апартаментов в Москве достигла 397,4 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 5 процентов, а за год — на четверть, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Апартаменты в Москве резко подорожали
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Жилье без права прописки резко подорожало во всех сегментах, выяснили аналитики: в премиум-классе «квадрат» апартаментов за год прибавил в цене 37 процентов (до 634,5 тысячи рублей), в бизнес-классе СВЦ достигла 301,9 тысячи рублей (плюс 30 процентов за год), в комфорт-классе — 232,2 тысячи рублей (плюс 29,5 процента за год). В стандарт-классе «квадрат» апартаментов стоит 221,8 тысячи рублей (плюс 9 процентов за год).
По данным экспертов, самые дешевые апартаменты предлагаются в Юго-Восточном округе — там квадратный метр этого вида недвижимости стоит 224,8 тысячи рублей. Максимальный ценник — в Центральном округе: более 596 тысяч рублей за «квадрат». Всего в Москве выставлено на продажу около 4,7 тысячи апартаментов в строящихся комплексах. За год число лотов в продаже снизилось на 35 процентов.
Ранее в мае премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме дал поручение решить вопрос с легализацией апартаментов. Для этого он предложил создать рабочую группу.
Недвижимость,Михаил Мишустин,Госдума,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители