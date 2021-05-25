Апартаменты в Москве резко подорожали

Жилье без права прописки резко подорожало во всех сегментах, выяснили аналитики: в премиум-классе «квадрат» апартаментов за год прибавил в цене 37 процентов (до 634,5 тысячи рублей), в бизнес-классе СВЦ достигла 301,9 тысячи рублей (плюс 30 процентов за год), в комфорт-классе — 232,2 тысячи рублей (плюс 29,5 процента за год). В стандарт-классе «квадрат» апартаментов стоит 221,8 тысячи рублей (плюс 9 процентов за год).