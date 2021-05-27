В России провалили программу приватизации

Программа приватизации госимущества на 2017-2019 годы исполнена лишь на четверть и оказалась минимальной за последние 10 лет, выяснила Счетная палата РФ . Доходы от приватизации с каждым годом сокращаются на миллиарды рублей. Причины провала — низкое качество госактивов и неумение их продавать, говорят эксперты.

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Счетная палата проверила как правительство выполняет принятый еще в 2001 году закон "О приватизации государственного и муниципального имущества". Первый же итог проверки программы приватизации (за 2017-2019 годы) оказался шокирующим. Например, в 2017 году было продано в частные руки имущества на 15,1 млрд рублей, а в 2019-м уже на три миллиарда меньше. Исполнение прогнозного плана приватизации 2017-2019 гг. составило 25% от запланированного в АО и ООО. И всего 22% в федеральных государственных унитарных предприятиях.

"Это является самым низким показателем за последние 10 лет", - говорится в отчете Счетной палаты (имеется в распоряжении "Газеты.Ru).

Из девяти запланированных к приватизации пакетов акций крупнейших компаний реализован целиком (100%) только один пакет акций - АО "Кристалл". Но и эта продажа была совершена "в пользу другой запланированной к приватизации акционерной компании". Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике, отметили аудиторы СП.

Перекраивали программу 58 раз

Причины низкой результативности программы аудитор СП Андрей Батуркин видит в отсутствии предпродажной подготовки, низкой инвестиционной привлекательности реализуемых активов. Кроме того, программа приватизации за эти три года беспрестанно переписывалась. В нее было внесено 58 изменений. А приватизация 21 пакета акций и вовсе была приостановлена.

"Кроме того, выявлены случаи продаж при отсутствии регистрации прав на недвижимое имущество, факты недостоверной информации о составе имущества, что снижало инвестиционный интерес потенциальных покупателей", - отметил аудитор Батуркин.

По данным СП, большинство продаж осуществлено посредством публичного предложения и без объявления цены, что предполагает существенный дисконт от первоначальной цены торгов (первоначальная цена устанавливается на основании отчета инвестиционных консультантов). Доля такого рода торгов – без объявления цены – "растет с каждым годом".

"Работа агентов по продаже федерального имущества не показала свою эффективность. "Около 20% всех объектов казны, включенных в "Прогнозный план приватизации на 2017-2019 годы", не было выставлено агентами на торги", - говорится в отчете СП.

По мнению Яковенко, вторая причина провала программы, в первую очередь по приватизации крупных, знаковых компаний, заключается в том, что решения в отношении каждой из них "принимаются индивидуально - на уровне правительства". Чиновник нашел и третью причину слабых результатов – несовершенство законодательства. Из отчета главы Росимущества следует, что по крайней мере в прошлом году ведомство "впервые за несколько последних лет полностью выполнило план приватизации". От продажи акций в федеральный бюджет поступило 4 млрд рублей при плане в 3,6 млрд рублей. В этом году продано акций и долей еще на 2 млрд рублей.

Низкое качество самих госактивов

Как пояснили "Газете.Ru" в Росимуществе, ведомство признает: "отчет аудиторов СП объективно зафиксировал низкие темпы приватизации за период 2017-2019 годы. В первую очередь они были обусловлены отсутствием крупных продаж и низким качеством реализуемых активов". Но законность, открытость и прозрачность продаж федерального имущества у Счетной палаты РФ нареканий не вызвала, добавили в Росимуществе.

На вопрос "Газеты.Ru", как контролируется эффективность работы компаний, проданных в частные руки, в Счетной палате РФ сообщили, что это не входит в их обязанности.

"При переходе прав на федеральные активы в частную собственность у Счетной палаты заканчиваются полномочия на проведение в отношении них контрольных процедур, что существенно ограничивает доступ к информации, необходимой для проведения соответствующего анализа", - пояснили в СП.

В Росимуществе также сообщили, что не отслеживают деятельность компаний, проданных с торгов. То есть, никто из чиновников не ставит вопросов, эффективнее ли стало работать бывшее госпредпреприятие, сколько оно заплатило налогов в бюджет, сколько создано новых рабочих мест. В Минфине (в подчинении у этого министерства Росимущество) не смогли предоставить оперативный комментарий о результатах проверки приватизации. Полномочиями по выработке госполитики и нормативно правовому регулированию в сфере имущественных отношений Минфин России и наделен только с 2020 года, ранее это относилось к полномочиям Минэконоразвития. По этой причине итоги приватизации 2017-2019 годов Минфин не комментирует.

"Но в прошлом году были успешно реализованы крупнейшие рыночные сделки, в частности - IPO "Совкомфлота" и SPO "Аэрофлота". В ходе размещения акций, компании получили доступ к еще одному источнику финансовых средств для дальнейшего развития", - пояснили в пресс-службе Минфина.

В отношении предложения Счетной палаты РФ об установлении перечня конкретных мероприятий, осуществляемых в рамках предпродажной подготовки федерального имущества, в том числе направленных на повышение инвестиционной привлекательности приватизируемого имущества, то этот вопрос прорабатывается Минфином России и Росимуществом "с учётом возможного расширения полномочий Росимущества при организации и проведении приватизационных мероприятий".

Правительство утвердило трехлетний план приватизации на 2020-2022 гг. в январе прошлого года. Как отмечали тогда эксперты, план не амбициозный: крупных госкомпаний в нем мало, а доходы для бюджета не превысят 3,6 млрд рублей ежегодно. Руководитель Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко напоминает, что доля государства в экономике, в последние годы не только не снижается, а даже растет.

"Приватизация, то есть продажа госактивов в частные руки, государству не нужна. И точка. Хорошие активы никто не отдаст. Точка. А плохие никому не нужны", - говорит Свириденко.

По словам ведущего экономиста ИК "Арикапитал" Сергея Суверова, приватизация не является сейчас стратегическим курсом правительства, в стране по сути проводится политика госкапитализма.

По разным подсчетам, доля государства в экономике достигает 60-75%. Чиновники при этом ежегодно рапортуют об успехах приватизации, о количестве проданных объектов, умалчивая о том, что на торги за копейки выставляются разного рода ФГУПы и МУПы, то есть, федеральная и муниципальная собственность, нередко де-факто являющаяся банкротом.

Хотя "лакомые куски" для, например, регионального бизнеса еще попадаются в госактивах, отмечают эксперты. Что касается такой цели, как повышение повышение эффективности экономики за счет приватизации, то и она не является для нынешнего правительства актуальной, отмечают аналитики.

"Власти считают, хотя и не афишируют этого, что вполне эффективными могут быть не только частные компании, но и госкорпорации", — отмечает директор Института стратегического анализа Игорь Николаев.

В план на приватизацию нередко попадают те госактивы, в покупке которых заинтересованы конкретные олигархические группы, федерального и регионального уровней, уточняют эксперты.

"Что можно точно сказать - не очень хорошо идет работа по продаже малому бизнесу зданий и земель на льготных условиях. Государство или муниципалитет эти активы стараются припрятать, чтобы дорого сдавать в аренду. Вот где у государства интерес!" - говорит Свириденко.