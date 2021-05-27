В Сочи зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье в России

В мае лидерами по росту цен на вторичное жилье среди крупных российских городов стали Сочи, Севастополь и Курске. Об этом со ссылкой на рейтинг консалтинговой группы SRG сообщает
РБК.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сочи поднялась за месяц на 9,76%, до 150,65 тыс. руб. На втором месте оказался Севастополь (9,19%), третье — у Курска (7,6%).
В пятерку лидеров аналитики также включили Нижний Новгород (7,54%) и Томск (6,85%).
Москва заняла в рейтинге 38-е место, а меньше всего стоимость квадратного метра жилья за месяц поднялась в Хабаровске. Там рост составил всего 0,33%.
«Рамблер» писал, что, по данным ЦИАН, в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей. При этом в Nedvex, отмечают, что текущий объем предложения на рынке составляет всего 200 000 квадратных метров. Если спрос сохранится на уровне показателей апреля, то этого запаса жилья хватит на три с половиной месяца.