В Сочи зафиксирован самый быстрый рост цен на жилье в России

Москва заняла в рейтинге 38-е место, а меньше всего стоимость квадратного метра жилья за месяц поднялась в Хабаровске. Там рост составил всего 0,33%.

«Рамблер» писал, что, по данным ЦИАН, в Сочи средняя стоимость квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 40% и составила 240 000 рублей. При этом в Nedvex, отмечают, что текущий объем предложения на рынке составляет всего 200 000 квадратных метров. Если спрос сохранится на уровне показателей апреля, то этого запаса жилья хватит на три с половиной месяца.